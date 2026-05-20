Suspenden las clases por 24 horas en distintas provincias: cuándo y por qué

El calendario escolar tendrá modificaciones en distintas provincias del país durante los próximos días, ya que se confirmó la suspensión de clases por 24 horas en varias escuelas. La medida impactará en miles de alumnos, que contarán con un descanso "extra" en plena semana.

El cambio corresponde a un feriado nacional que alcanza tanto a escuelas públicas como privadas. Al unirse con el sábado y el domingo, estudiantes y docentes tendrán un fin de semana largo de tres días ya confirmado.

De esta manera, muchas familias podrán aprovechar la jornada libre para realizar actividades que suelen complicarse durante los días hábiles, como escapadas cortas dentro de la provincia o hacia distintos puntos del país.

Cuándo y en qué provincias no habrá clases por el feriado

El próximo lunes 25 de mayo se celebrará en todo el país el Día de la Patria, una de las fechas más importantes del calendario nacional argentino.

La jornada recuerda los hechos de la Revolución de Mayo de 1810, cuando comenzó el proceso que dio origen al primer gobierno patrio.

El 25 de mayo es feriado nacional en todo el país (Imagen ilustrativa).

En aquellos días históricos, fue removido el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y se conformó la Primera Junta, un hecho clave en el camino hacia la independencia argentina.

Al tratarse de un feriado nacional, no habrá clases en escuelas públicas ni privadas de ninguna provincia del país. La medida alcanzará a todos los niveles educativos y permitirá que estudiantes y docentes disfruten del "finde" largo de tres días.

Suman un feriado para el viernes 22 de mayo





Antes del feriado nacional por el Día de la Patria, un grupo de vecinos de la provincia de Buenos Aires contará con una jornada extra de descanso. Se trata de un asueto local que se celebrará el viernes 22 de mayo y que beneficiará a cientos de trabajadores y estudiantes.

La medida alcanza a la localidad de Brandsen, donde cada año se conmemora la festividad de Santa Rita de Casia, patrona de la localidad. Como sucede tradicionalmente, habrá celebraciones y distintas actividades vinculadas a la fecha.

El asueto tendrá impacto en distintos ámbitos del distrito. Entre los principales sectores alcanzados aparecen:

Personal municipal.

Trabajadores de organismos públicos locales.

Docentes y empleados de instituciones educativas.

Comercios y empresas privadas que adhieran a la medida.

Al sumarse con el feriado nacional del 25 de Mayo y el fin de semana, muchos vecinos podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.

Calendario de feriados 2026 en Argentina completo

Feriados inamovibles

25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio (jueves): Día de la Independencia.

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre (viernes): Navidad.

Feriados trasladables

15 de junio (lunes): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17/6).

17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre (lunes): Día de la Soberanía Nacional (se conmemora el 20/11).

Días no laborables