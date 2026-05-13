Vacaciones de invierno 2026: el calendario completo para cada provincia y la fecha de regreso a clases

Las vacaciones de invierno se consolidan como uno de los momentos más esperados del año para las familias en todo el territorio nacional. Para este ciclo lectivo 2026, el receso se concentrará durante julio, bajo los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

Tener claridad sobre estos días es un factor clave para quienes planean viajes o actividades, evitando imprevistos de último momento. Según los datos del Ministerio de Capital Humano, la pausa invernal se divide en tres grandes bloques para garantizar una distribución escalonada del descanso.

Cronograma de fechas, provincia por provincia





El receso tendrá una duración de dos semanas hábiles en todos los niveles educativos. Así se dividen las fechas en el mapa nacional:

Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.

Del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.

Al tratarse de días hábiles, los fines de semana previos y posteriores prolongan de hecho la pausa escolar.

Para este ciclo lectivo 2026, el receso se concentrará durante julio.

El regreso a las aulas y el segundo semestre





Una vez finalizado el período de descanso, la vuelta a clases también se dará de manera organizada según el bloque correspondiente:

Bloque inicial: las jurisdicciones que terminan el 17 de julio (como Córdoba o Santa Fe) retoman la actividad el lunes 20 de julio. Bloque intermedio: quienes finalizan el 24 de julio vuelven a las aulas el lunes 27 de julio. Bloque final: en Buenos Aires y CABA, el receso concluye el viernes 31, garantizando que el inicio del segundo semestre sea el lunes 3 de agosto.

Trámites y beneficios: la Ayuda Escolar Anual





Más allá del descanso, el período de vacaciones se transformó en una oportunidad ideal para que las familias pongan al día la documentación antes del arranque de la segunda mitad del año.

Entre las gestiones disponibles, destaca la posibilidad de tramitar la Ayuda Escolar Anual a través de la plataforma Mi ANSES.

Este beneficio consiste en un pago único destinado a acompañar los gastos educativos de los estudiantes. Aunque no tiene una relación directa con el calendario de julio, el tiempo libre del receso permite gestionar este apoyo económico con mayor tranquilidad, asegurando que se cumplan todos los requisitos para el resto del ciclo lectivo.