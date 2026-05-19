Un alumno de 14 años llevó una pistola calibre 22 a una escuela en Córdoba

Un alumno de 14 años ingresó armado a la escuela IPEM 204 de barrio Centroamérica, en la zona noreste de Córdoba capital, y fue descubierto por las autoridades del colegio por una publicación en redes sociales.

Los responsables del establecimiento constataron que el menor exhibía un arma de fuego en el posteo, avisaron a la policía de inmediato y el adolescente fue aprehendido. Tenía un su poder una pistola calibre 22.

Sería el primer caso de un menor con un arma de fuego real en un colegio de Córdoba Capital. Los episodios anteriores habían sido amenazas sin presencia de armas.

Por el momento no hay una causa oficial confirmada. Una de las primeras hipótesis apunta a un conflicto previo con otro alumno, aunque no fue corroborada.

El caso quedó en manos de un fiscal penal juvenil de turno, y también intervendrá la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF).

Los padres del menor fueron notificados. Mientras tanto, otras familias se acercaron a la escuela a retirar a sus hijos antes de la salida, a pesar de que el Ministerio de Educación informó que las clases continuarían con normalidad.

El contexto: de las amenazas al arma real

Para frenar la ola de amenazas escolares que sacudió al país, Córdoba había aplicado multas a los padres o tutores de alumnos que realizaran falsas alarmas.

La medida funcionó y los casos cesaron casi por completo. Ahora, con un arma real de por medio, el escenario es otro.

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