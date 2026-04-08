Otro menor de edad ingresó a una escuela con un arma "tumbera" y hay preocupación

Momentos de tensión se vivieron en un establecimiento educativo de la localidad entrerriana de La Paz, en donde la policía detuvo a un menor que había ingresado armado a un colegio, tras ser advertido por las autoridades del lugar.

El nuevo incidente ocurrió en la jornada del martes en el colegio Nº 109 "Carlos Daniel Vila", en donde los efectivos constataron que un menor de 13 años portaba un arma de fuego de fabricación casera, tipo "tumbera".

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Según informó el medio local El Once, el comisario Matías Dominici, jefe de Operaciones de la Departamental La Paz, explicó que la alerta partió de la rectora del establecimiento, y tras el aviso, un equipo de efectivos se dirigió al lugar para evaluar la gravedad del caso.

De inmediato se procedió al resguardo del artefacto, que no tenía cartuchos, y se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso el formal secuestro del arma. Asimismo, se dio intervención al Defensor Oficial y a los organismos de protección de menores.

En tanto, el adolescente fue identificado y posteriormente entregado a sus progenitores. En el procedimiento intervino la Comisaría Primera, con conocimiento de la Unidad Fiscal y la Defensoría.

Otros casos similares



Este hecho no es el primero que sucede este año en la provincia de Entre Ríos, ya que el 15 de marzo pasado, un alumno de 15 años fue armado al colegio religioso San Miguel de Nogoyá.

El caso fue descubierto porque un compañero le abrió la mochila en busca de unos útiles se encontró con una pistola y dio aviso a las autoridades, y más tarde se supo que el estudiante es hijo de un efectivo policial.

Este martes hubo otro incidente en la provincia de Tucumán.

Además, este martes en la provincia de Tucumán un adolescente de 17 años llevó un revolver cargado a su escuela y fue detenido durante el horario de clases.

El episodio ocurrió en el colegio El Salvador, en San Miguel de Tucumán, en donde un grupo de albañiles que trabajaba en la construcción de una pileta en el interior del establecimiento vieron al alumno con un arma de fuego y alertaron de inmediato a las autoridades de la escuela.

Más hechos alarmantes



En la localidad santacruceña de Pico Truncado, un menor del séptimo grado ingresó a una escuela con un arma de aire comprimido, la cual habría utilizado para amedrentar a sus compañeros.

El episodio ocurrió durante una clase de Educación Física en la Escuela Primaria Nº 40 de dicha localidad. El menor, quien tiene entre 11 y 12 años, exhibió una pistola de CO2.

Finalmente, este episodio se suma a lo ocurrido en la escuela Mariano Moreno de la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años atacó a tiros a alumnos dentro de una escuela y mató a uno de ellos (Ian Cabrera 13 años), y se encuentra alojado en una institución de menores hasta que la justicia defina su situación.

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