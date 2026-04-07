Detuvieron a un alumno con un arma de fuego y seis balas en una escuela de Tucumán

Un impactante nuevo caso de violencia en las escuelas se registró en una escuela de Argentina. Más precisamente en San Miguel de Tucumán, donde la intervención de unos albañiles evitó lo peor.

Se trató de un alumno de 17 años, quien llevó un revolver a un colegio en la capital tucumana llamado San Salvador.

Unos albañiles que estaban trabajando en la construcción de una pileta advirtieron que el joven tenía un arma de fuego y avisaron a los directivos.

Frente a este episodio, se aplicó el protocolo y se sacó a todos los compañeros del adolescente del aula.

El personal policial lo redujo y encontró el arma en la mochila, además de secuestrarle seis municiones.

El padre del menor asistió para dialogar con las autoridades por el hecho y manifestó que el revolver se lo había dado el hermano.

"Se actuó por el llamado de las autoridades. Inmediatamente fue una comisión que, después de hablar con los directivos del establecimiento, acordaron cómo actuarían para que no se registre ninguna tragedia. El trabajo en conjunto generó que no se registrara ninguna tragedia", detalló el jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmando el hecho.

Y agregó: "Estamos averiguando cuál es el origen de esa arma. Al tener 17 años, debe responder penalmente por el hecho. Pero también podría caberle alguna responsabilidad a los padres por haber permitido que tuviera acceso a ella".