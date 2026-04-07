Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 7 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
IMPACTANTE

Detuvieron a un alumno con un arma de fuego y seis balas en una escuela de Tucumán

La policía detuvo a un adolescente de 17 años luego de que unos albañiles que trabajaban en el establecimiento se dieron cuenta que el menor portaba un revolver.

Un impactante nuevo caso de violencia en las escuelas se registró en una escuela de Argentina. Más precisamente en San Miguel de Tucumán, donde la intervención de unos albañiles evitó lo peor.

Se trató de un alumno de 17 años, quien llevó un revolver a un colegio en la capital tucumana llamado San Salvador.

Unos albañiles que estaban trabajando en la construcción de una pileta advirtieron que el joven tenía un arma de fuego y avisaron a los directivos.

Frente a este episodio, se aplicó el protocolo y se sacó a todos los compañeros del adolescente del aula.

El personal policial lo redujo y encontró el arma en la mochila, además de secuestrarle seis municiones. 

El padre del menor asistió para dialogar con las autoridades por el hecho y manifestó que el revolver se lo había dado el hermano.

"Se actuó por el llamado de las autoridades. Inmediatamente fue una comisión que, después de hablar con los directivos del establecimiento, acordaron cómo actuarían para que no se registre ninguna tragedia. El trabajo en conjunto generó que no se registrara ninguna tragedia", detalló el jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmando el hecho.

Y agregó: "Estamos averiguando cuál es el origen de esa arma. Al tener 17 años, debe responder penalmente por el hecho. Pero también podría caberle alguna responsabilidad a los padres por haber permitido que tuviera acceso a ella".

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

4
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

5
BTS desata la locura: comenzó la preventa para sus shows en Argentina
Noticias

BTS desata la locura: comenzó la preventa para sus shows en Argentina

Últimas noticias de Tucumán