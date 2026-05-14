Alerta total: pasajero intentó subir a un avión con un arma cargada en el aeropuerto de Tucumán

Momentos de gran tensión se vivieron en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo de Tucumán, en donde la policía aeronáutica detuvo a un sujeto cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires con un arma cargada dentro de su mochila.

Fuentes aeronáuticas indicaron que el hecho ocurrió el martes pasado a las 19 y fue descubierto durante el control de rutina realizado por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) previo al embarque de un vuelo de la aerolínea JetSmart.

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El arma fue descubierta cuando el hombre pasó la mochila por el sistema de inspección de equipaje de mano y los efectivos revisaron las pertenencias del pasajero, oportunidad en la cual encontraron la Glock cargada, sin ningún tipo de permiso habilitante.

Al constatar que se trataba de un arma de fuego con municiones, el personal de seguridad activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones y redujo inmediatamente al sospechoso.

Además, el procedimiento se realizó en presencia de otros pasajeros, lo que generó preocupación entre quienes se encontraban a punto de embarcar en el aeropuerto al momento del operativo.

¿Qué dijo el detenido ?





Por otra parte, el hombre, oriundo de Tucumán, aseguró ante las autoridades que desconocía que el arma estaba dentro de la mochila y se mostró sorprendido ante el peligroso hallazgo. Sin embargo, esa explicación no evitó que sea demorado de inmediato por disposición judicial.

Si bien hasta el momento no trascendieron datos personales del acusado, se informó que quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal, mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.

Otro episodio "bochornoso" en un avión





La investigación ahora busca establecer cómo llegó el arma a la mochila con la que el pasajero intentaba abordar el avión y si existió algún tipo de irregularidad previa.

El hecho sucede apenas unos días después de que una pareja fuera detenida y acusada de "exhibiciones obscenas" a bordo de un avión de Copa Airlines que arribó a Rosario.

El caso causó un gran revuelo y ambos fueron detenidos por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) luego de que la tripulación denunciara una situación íntima ocurrida dentro de la cabina ejecutiva.

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