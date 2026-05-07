"El Estado decidió no saber quién fue": el desgarrador descargo de la hija de Paulina Lebbos tras la absolución de los acusados

El crimen de Paulina Lebbos, uno de los casos de violencia institucional y judicial más emblemáticos de la historia de Tucumán, sumó un nuevo capítulo de impunidad que despertó el repudio de su entorno íntimo.

Luego de que la Sala 3 de la Cámara Penal Conclusional decidiera absolver por falta de pruebas a Víctor César Soto (ex pareja de la víctima) y a Sergio Kaleñuk (hijo de un ex asesor de José Alperovich), Leticia Nieva, hija biológica de Paulina, expresó su dolor y frustración a través de un duro descargo contra el sistema judicial.

La historia de Instagram que compartió la hija de Lebbos.

"A mi mamá la asesinaron y el Estado decidió no saber quién fue", afirmó Nieva a través de sus redes sociales, tras conocerse el fallo que deja el femicidio de la estudiante sin culpables materiales.

La joven, que fue adoptada tras el crimen por una amiga de su madre y decidió cambiar su apellido para intentar reconstruir su vida lejos del foco mediático, mantuvo durante años un perfil bajo, pero la decisión del tribunal tucumano la impulsó a romper el silencio.

"Un cierre escrito que no cierra nada"

En un texto cargado de crudeza, Nieva describió el impacto físico y emocional que le generó la sentencia. "Hay días en que el cuerpo no entra en sí mismo. No por sorpresa, sino por la confirmación", señaló, aludiendo a una justicia que, según su visión, fue esquiva desde el inicio de la investigación en febrero de 2006.

Para la hija de Lebbos, la impunidad no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la gestión de la causa: "No buscaron hasta el final, no investigaron, destrozaron las pruebas y entonces todo vuelve al cuerpo", denunció, haciendo eco de las irregularidades y maniobras de encubrimiento que ya habían sido acreditadas en juicios anteriores, donde fueron condenados ex funcionarios policiales y de seguridad.

El peso de la impunidad

La joven también reflexionó sobre el valor de la vida de las mujeres en el sistema penal actual. "La vida de una mujer vale menos, su muerte se diluye en expedientes, su historia se fragmenta, se desgasta, se abandona", escribió.

El fallo del miércoles significa, para la familia, el regreso al punto de partida. A 18 años del hallazgo del cuerpo de Paulina a la vera de la ruta 341, la pregunta sobre quién la mató sigue sin respuesta judicial. "Es vivir con dos ausencias: la de mi mamá y la de la verdad. Y el cuerpo lo registra todo", concluyó Nieva.