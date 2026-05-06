A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, absolvieron a César Soto, el principal acusado

En un fallo que vuelve a sacudir uno de los casos más emblemáticos de la historia judicial argentina, la Justicia de Tucumán absolvió a Víctor César Soto y a Sergio Kaleñuk en el marco de un nuevo juicio por el crimen de Paulina Lebbos. La decisión fue tomada por los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica.



El proceso, que había comenzado a principios de marzo de este año, tenía a Soto -ex pareja de la víctima- en el centro de la escena como supuesto autor del homicidio, acusado de un delito agravado por alevosía. En tanto, Kaleñuk enfrentaba cargos por encubrimiento agravado, en perjuicio de la Administración de Justicia.

A pesar de que en la causa ya existen varias condenas firmes, entre ellas las de altos mandos de la Policía provincial, un fiscal y un ex secretario de Seguridad, el interrogante central sigue sin respuesta: hasta el momento, no hay ningún responsable identificado como autor material del asesinato.

El fallo llega en un contexto simbólico, ya que el pasado 26 de febrero se cumplieron dos décadas del crimen que marcó un antes y un después en Tucumán. El caso no solo tuvo un fuerte impacto social, sino que también generó profundas repercusiones políticas, con derivaciones que alcanzaron al entorno del entonces gobernador José Alperovich.