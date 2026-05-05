Muerte de Maradona: un médico forense reveló todas las lesiones internas del astro

En una nueva jornada del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la reconstrucción médica del caso sumó un testimonio técnico fundamental: el médico forense Federico Corasaniti.

El especialista participó tanto en las primeras pericias en el domicilio de Tigre como en la posterior Junta Médica, aportó detalles sobre el estado del cuerpo y el entorno en el que falleció el astro del fútbol.

A instancias de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, Corasaniti detalló su intervención iniciada a las 13:00 horas del 25 de noviembre de 2020.

Federico Corasaniti declaró este martes en una audiencia del segundo juicio por la muerte del Diez.

El perito describió la habitación donde yacía el cuerpo como un ambiente desordenado, con escasa luz y ventanas cubiertas, donde convivían restos de medicación con elementos de higiene improvisados, como un inodoro portátil.

El "hongo de espuma" y los signos de edema

Uno de los puntos centrales de la declaración fue la observación de un "hongo de espuma" en la boca de Maradona. Según explicó Corasaniti, este fenómeno se produce por la mezcla de aire y líquido en las vías respiratorias.

"Es un signo que suele observarse en casos de asfixia y, en este contexto, es un indicador claro de edema agudo de pulmón", precisó el especialista.

Al analizar las imágenes periciales, el médico confirmó que el cuerpo presentaba un edema generalizado (anasarca).

Para verificarlo, mencionó la aplicación del signo de Godet (presión en la piel que deja una impronta persistente), el cual dio positivo tanto en miembros superiores como inferiores. Además, detalló el hallazgo de ascitis, una acumulación de líquido en la cavidad abdominal.

El estado del corazón y el cruce con la defensa

El testimonio también se centró en la anatomía del corazón del "Diez". Corasaniti sostuvo que el órgano no solo presentaba una miocardiopatía dilatada, sino que su peso era superior al normal.

Este punto generó el momento de mayor tensión en la audiencia cuando el abogado Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque, cuestionó la validez de las tablas internacionales utilizadas por los peritos para determinar si un corazón está "fuera de los parámetros normales".

La defensa intentó sembrar dudas sobre la rigurosidad de las estadísticas comparativas aplicadas al caso.

La audiencia sufrió una breve interrupción debido a un inconveniente técnico que impidió exhibir el informe pericial en pantalla, lo que obligó a los fiscales a solicitar un cuarto intermedio antes de completar el interrogatorio.

Tras la extensa declaración de Corasaniti, el juicio continuará con los testimonios de los peritos Carlos Casinelli, Silvana De Piero, María Agustina Vayo, Ezequiel Ventossi y Sebastián Zabala, quienes buscarán terminar de delinear si existió una omisión de auxilio o mala praxis por parte del equipo médico tratante.