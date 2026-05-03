Gianinna Maradona, contundente: "A mi papá lo mataron, había un plan de fondo"

Gianinna Maradona volvió a pronunciarse en el marco del juicio por la muerte de su padre, Diego Armando Maradona. En declaraciones recientes, sostuvo que el fallecimiento del exfutbolista respondió a un accionar deliberado: "Creo que hubo un plan para matar a mi papá".

La hija del ídolo aseguró que existió una estrategia más allá de una posible negligencia médica. Según planteó, detrás de los hechos hubo intereses económicos vinculados al entorno del exjugador.

"Yo sí creo que había un plan de fondo. No me entra en la cabeza por qué lo hicieron, pero a mi papá lo mataron", afirmó durante una charla con periodistas que siguen el proceso judicial.

Gianinna junto a su papá, Diego.

El "plan" y el control del entorno





En la misma línea, agregó: "Había un plan y que alguien lo dirigía". "Todos tenían una bajada de línea y todos seguían alguna orden", sostuvo, y remarcó: "Lo querían matar", aunque consideró que el plan "se les fue de las manos".

Gianinna apuntó contra el abogado Matías Morla y su entorno, al señalar que la muerte de su padre les resultaba funcional para el control de sus negocios. Lo definió como quien "manejaba los hilos" y tenía poder sobre Maradona.

"Él tenía el poder de manejar a mi papá y hacía lo que quería con ese poder", expresó. En ese sentido, consideró que una internación en un neuropsiquiátrico no era conveniente porque "se le caían un montón de cosas a Morla".

Matías Morla, el abogado de Maradona.

También mencionó a Vanesa Morla y Maximiliano Pomargo como parte del entorno cuestionado. "Hay audios que son escalofriantes, que se querían cubrir legalmente o le querían echar la culpa a mi papá", afirmó.

Entre los señalados, incluyó a su primo Jonathan Espósito. "Él nos había dicho tanto a Dalma como a mí que mientras esté cerca de mi papá, no le iba a pasar nada", recordó.

"Después cuando pasó todo nos enteramos que cobraba un sueldo. Es un golpe que me duele y no me esperaba ni en pedo, fue un baldazo de agua fría", agregó, y cuestionó: "No me llamó el día".

"Sos mi primo y no me llamaste", recriminó en referencia a la jornada del fallecimiento. Sus declaraciones profundizan las tensiones familiares en torno al caso.

Asimismo, mencionó al abogado Víctor Stinfale y al kinesiólogo Nicolás Taffarel como otras personas que, a su criterio, deberían estar imputadas en la causa.

"Cuando hacemos las reuniones en Olivos, Stinfale viene con un médico (Rodolfo Benvenuti). Todos tenían un cargo y una posición", explicó sobre el funcionamiento del entorno.

También relató: "Él (Stinfale) también le avisó a mi mamá que mi papá estaba hinchado, tampoco nadie lo escuchó o lo escucharon y se hicieron los boludos". Sobre Taffarel, indicó que lo vio en algunas visitas.

Denuncias sobre la "ficticia" internación domiciliaria





Gianinna apuntó además contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. A ambos los acusó de actuar con irresponsabilidad en la atención médica.

Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, seguidos por la Justicia.

"Más allá de las ganas o de lo que hoy quiera instalar Luque de que no era su médico... él ahí se hizo responsable, era la voz cantante, para todos nosotros era su médico de cabecera", afirmó.

En ese sentido, cuestionó: "¿Por qué recibía un sueldo si no era el médico de Maradona? ¿Qué le pagaban? ¿Hacía caridad mi papá?".

Sobre la internación domiciliaria, sostuvo: "Yo estoy segura que él nos convenció y montaron todo eso ahí... Había toda una estrategia de querer hacer algo con nosotras y con mi papá, todo en la oscuridad".

Respecto a Cosachov, relató: "Yo un día le recriminé y le dije que, cuando tuvimos la reunión antes de la externación, él nos dijo que mi papá iba a tener un cuarto abajo con un baño y no sucedió eso".

"No había aparatología. No había nada. Lo básico era que él tuviera un cuarto abajo con un baño. Un cuarto, no era ni siquiera un cuarto... a la persona que eligió la casa no le interesaba", agregó.

También cuestionó al personal de enfermería y al resto del equipo médico. "Para mí son todos responsables, algunos con mayor grado que otros", sostuvo.

"El enfermero que lo tenía que chequear antes de irse no lo chequeó y la enfermera que llegó tampoco lo chequeó", señaló. Y agregó: "Siento que la responsabilidad en la salud era de ellos".

En otro tramo, afirmó: "Pensaban todo el tiempo en la parte económica y no en la salud de mi papá. A Luque le bajaban una línea y por eso era la internación domiciliaria".

Además, recordó que Maradona fue trasladado al estadio de Gimnasia en su cumpleaños 60 por compromisos contractuales. "Les preocupó más la plata que la persona", cuestionó.

Sobre el estado de salud de su padre, describió: "Él venía hacía un tiempo muy mal... tenía problemas con el alcohol". También advirtió sobre la combinación de medicación psiquiátrica y consumo de alcohol.

"Las pastillas para dormir y el alcohol no van de la mano... era un descontrol absoluto lo que pasaba en esa casa", sostuvo.

El dolor y el refugio en la memoria





Gianinna también se refirió al impacto personal de la pérdida. Señaló que la muerte de su padre "la sigue afectando" y que se trata de un dolor difícil de expresar.

En ese contexto, recordó una anécdota entre Maradona y su hijo Benjamín. "Le prometió que le iba a regalar su primer auto: ‘Vamos a ir juntos'", relató.

Asimismo, habló sobre el proceso judicial en curso. "Ahora que estamos atravesando este juicio, yo le tengo que mirar a la cara a gente que desearía no ver nunca más", expresó.

También evocó el vínculo entre su padre y su hijo: "Yo creo que mi papá volvió a vivir cuando nació Benjamín". Lo describió como presente en su crianza cotidiana.

Finalmente, contó que suele visitar el cementerio de Bella Vista, aunque siente que lleva a su padre consigo. "Es una cosa espectacular como se manifiesta, es hermoso", dijo.

"Se manifiesta a través de canciones, pongo la radio y digo ‘necesito que me des una señal'", concluyó, visiblemente emocionada.