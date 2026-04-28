Morla, las hermanas de Diego Maradona y tres imputados más irán a juicio oral por defraudación en la administración de las marcas de "Pelusa"
El Juzgado Nacional Criminal y Correccional N°43 rechazó los recursos de las defensas y cerró la instrucción. Los acusados habrían transferido marcas del ídolo a la sociedad Sattvica S.A. y no las restituyeron a la sucesión tras su muerte.
El abogado Matías Morla, las hermanas de Diego Maradona -Rita y Claudia- y otros tres imputados irán a juicio oral por presunta administración fraudulenta de las marcas del astro mundial.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 rechazó todos los recursos presentados por las defensas y declaró cerrada la etapa de instrucción.
Junto a Morla están imputados Christian Maximiliano Pomargo, Sergio Garmendia y la escribana Sandra Iampolsky.
La acusación sostiene que todos participaron en una maniobra para apropiarse y administrar de forma irregular los derechos comerciales del nombre del ídolo, en perjuicio de sus herederos legítimos.
El eje del expediente es la sociedad Sattvica S.A., a la que se habrían transferido marcas registradas de Maradona en Argentina y en el exterior.
Tras la muerte del Diez, el 25 de noviembre de 2020, los acusados no restituyeron esos activos a la sucesión pese a haber sido intimados judicialmente.
Según la investigación, continuaron explotando esos derechos y realizaron movimientos societarios que redujeron el patrimonio hereditario.
Las maniobras generaron un perjuicio económico concreto al impedir que los herederos dispusieran de las marcas y se beneficiaran de su uso.
Revés judicial
El proceso tuvo un giro clave: en 2025 los imputados habían sido sobreseídos, pero la Cámara revocó esa decisión y dictó sus procesamientos sin prisión preventiva por administración fraudulenta.
Si bien la fiscalía no acompañó la acusación en esta etapa, la causa avanzó por impulso de las querellas que representan a los herederos. La jueza consideró ese mecanismo válido.
El expediente se encamina ahora al debate oral, donde se definirán las responsabilidades de los acusados.