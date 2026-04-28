Morla, las hermanas de Diego Maradona y tres imputados más irán a juicio oral por defraudación en la administración de las marcas de "Pelusa"

El abogado Matías Morla, las hermanas de Diego Maradona -Rita y Claudia- y otros tres imputados irán a juicio oral por presunta administración fraudulenta de las marcas del astro mundial.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 rechazó todos los recursos presentados por las defensas y declaró cerrada la etapa de instrucción.

Junto a Morla están imputados Christian Maximiliano Pomargo, Sergio Garmendia y la escribana Sandra Iampolsky.

La acusación sostiene que todos participaron en una maniobra para apropiarse y administrar de forma irregular los derechos comerciales del nombre del ídolo, en perjuicio de sus herederos legítimos.

Matías Morla será juzgado por presunta administración fraudulenta de las marcas de Maradona.

El eje del expediente es la sociedad Sattvica S.A., a la que se habrían transferido marcas registradas de Maradona en Argentina y en el exterior.

Tras la muerte del Diez, el 25 de noviembre de 2020, los acusados no restituyeron esos activos a la sucesión pese a haber sido intimados judicialmente.

Según la investigación, continuaron explotando esos derechos y realizaron movimientos societarios que redujeron el patrimonio hereditario.

Las maniobras generaron un perjuicio económico concreto al impedir que los herederos dispusieran de las marcas y se beneficiaran de su uso.

Revés judicial

El proceso tuvo un giro clave: en 2025 los imputados habían sido sobreseídos, pero la Cámara revocó esa decisión y dictó sus procesamientos sin prisión preventiva por administración fraudulenta.

Si bien la fiscalía no acompañó la acusación en esta etapa, la causa avanzó por impulso de las querellas que representan a los herederos. La jueza consideró ese mecanismo válido.

El expediente se encamina ahora al debate oral, donde se definirán las responsabilidades de los acusados.

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