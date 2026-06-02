Juicio por Maradona: un testigo reveló que pidieron enfermería las 24 horas y un médico clínico

El juicio oral que investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona sumó este martes nuevas revelaciones durante su decimocuarta audiencia de debate.

En esta oportunidad, luego de que concluyera su testimonio el primer declarante de la jornada, Benvenuti, el tribunal dispuso un cuarto intermedio.

Tras la reanudación del proceso, Enrique Barrio, empleado administrativo de una reconocida prepaga, compareció ante los jueces y confirmó las exigencias médicas solicitadas para la internación domiciliaria en Tigre, complicando la situación de los coordinadores de salud imputados.

Las condiciones de la internación en el country San Andrés

El testigo de la prepaga, quien detalló que se desempeña en la misma área de la empresa desde noviembre del año 2011, ratificó bajo juramento que conocía la situación habitacional del astro futbolístico en el norte del conurbano bonaerense.

Barrio afirmó que desde el entorno médico del exdeportista existieron requerimientos específicos de asistencia presencial continua: "Nos pidieron enfermería 24 horas y un médico clínico".

Asimismo, especificó que las tareas habituales de su sector consisten precisamente en recibir y procesar las solicitudes internas para coordinar los servicios de enfermeros y acompañantes terapéuticos.

Audios, chats y el grupo de WhatsApp "Tigre"

Durante el transcurso de la audiencia pública, la fiscalía procedió a exhibir ante las partes una serie de comunicaciones privadas y chats correspondientes a los teléfonos de los imputados.

Entre el material reproducido se destacaron varios mensajes de audio pertenecientes a Nancy Forlini, la jefa de cuidados domiciliarios de la compañía médica privada.

De igual modo, se ventilaron registros de conversaciones directas entre el propio testigo y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Al respecto, el empleado administrativo remarcó el contacto fluido que existía entre las principales encargadas de monitorear la salud del paciente y señaló ante el tribunal que "Cosachov y Forlini hablaban permanentemente".

Por último, el declarante hizo mención explícita a la existencia de un canal de comunicación digital centralizado denominado "Tigre".

Según su testimonio, este grupo de la aplicación WhatsApp estaba integrado por los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid, el coordinador Mariano Perroni, la médica Nelsa Pérez y el médico clínico Pedro Di Spagna, además de la propia Forlini, configurando la red interna que debía supervisar el tratamiento del exfutbolista antes de su fallecimiento.