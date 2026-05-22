Juicio por la muerte de Diego: Rita Maradona expuso el quiebre de la relación con Dalma y Gianinna

A más de cinco años del fallecimiento de Diego Maradona, las tensiones dentro de su entorno familiar directo volvieron a quedar expuestas tras las declaraciones públicas de una de sus hermanas.

Rita "Kity" Maradona rompió el silencio y brindó detalles sobre la profunda interna que la separa de sus sobrinas Dalma Maradona y Gianinna Maradona, confirmando que el quiebre definitivo del vínculo se produjo de manera simultánea al deceso del ex capitán de la Selección Argentina.

La mujer revivió el impacto que significó brindar su testimonio ante los tribunales en el marco de la causa que investiga las responsabilidades médicas de la muerte del ídolo.

En sus declaraciones, admitió el dolor que le genera recordar las últimas vivencias junto a su hermano y expuso el malestar latente por las diferencias insalvables que mantiene con el sector de la familia vinculado a Claudia Villafañe.

Sentimiento de postergación y fin del diálogo

El distanciamiento institucionalizado entre las hermanas del futbolista y sus hijas mayores se consolidó de forma irreversible durante las ceremonias de despedida del astro.

Según la descripción del escenario familiar, las hermanas del deportista experimentaron actitudes de desprecio y aislamiento por parte del núcleo compuesto por las jóvenes y su madre durante los momentos posteriores al fallecimiento.

"El último día que hablé con ellas fue cuando falleció mi hermano", reveló Rita Maradona para ilustrar la interrupción total de los canales de comunicación.

En la misma línea, al ser consultada sobre si el trato recibido las hizo sentir relegadas, la entrevistada fue categórica al asegurar: "En algún punto sí y hasta acá".

Respuestas judiciales y la adicción de Diego

Respecto de las causas que derivaron en la muerte prematura del exfutbolista, la mujer prefirió delegar las conclusiones en las autoridades pertinentes y evitar conjeturas personales en el ámbito mediático.

Afirmó que la resolución final sobre las negligencias en los cuidados de salud del ídolo corresponde exclusivamente al veredicto de los magistrados y a la responsabilidad profesional de los profesionales médicos implicados.

Asimismo, se refirió al complejo historial de adicciones que atravesó el referente deportivo a lo largo de su carrera.

Expresó que, debido a la protección que el propio jugador imponía sobre su vida privada, el grupo de hermanos no tuvo acceso directo a los detalles de sus consumos problemáticos, manifestando que le hubiese asistido el deseo de conocer esa faceta para poder brindarle un acompañamiento diferente durante sus años de mayor vulnerabilidad.