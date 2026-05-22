Se conoció un polémico chat entre Luque y un cardiólogo por Maradona: "Salí antes de que explote"

Uno de los momentos más tensos de la última audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, lo pasó el cardiólogo Sebastián Nanni, cuando uno de los abogados querellantes mostró algunos chats que mantuvo con su colega Leopoldo Luque, entre los cuales se conoció una polémica frase sobre el estado del ex futbolista: "Salí antes de que explote".

Aunque Nanni aclaró que nunca trató a Maradona, admitió que colaboró con Luque en algunos temas puntuales, aunque ambos quedaron "mal parados" al darse a conocer las conversaciones que protagonizaron en torno a la salud del astro en marzo de 2020, ocho meses antes de su muerte.

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"Mostro, tiene 20 kilos más que cuando te lo devolvimos. Salí de ahí antes de que explote", le dijo Nanni a Luque según el mensaje que se conoció en el juicio. Consultado al respecto, sostuvo: "Fue en lenguaje coloquial, me parecía que estaba muy gordo. Solo eso".

El cardiólogo hacía referencia a la última vez que lo vio a Diego: "Fue en agosto de 2019 y lo vi en la tele mucho más gordo", añadió Nanni, según reportó la agencia Noticias Argentinas.

Polémico mensaje entre profesionales

Otro de los mensajes era de noviembre de 2020, cuando Nanni consiguió el turno para la operación que Luque iba a realizarle a Maradona por un hematoma subdural: "Listo, ahora es tu problema. Cualquier cosa ahí tenés el Austral más cerca".

Sin embargo, el chat más polémico de Nanni incluía el pedido de una compensación económica en caso de que fuera necesaria otra internación del ex jugador en su sanatorio: "Gratis no vamos, si no le ponemos precio es destruir coronarias al ped...". De todas maneras, el médico aclaró que se refería a sus propias arterias, debido al estrés que le generaba la situación.

Sebastián Nanni pasó un momento tenso durante la audiencia (Redes).

Asimismo, Nanni reveló que Luque le había prometido que iba a incorporarlo al cuerpo médico de Maradona, aunque finalmente el ofrecimiento no se concretó, debido a la muerte del ex futbolista.

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