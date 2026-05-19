Muerte de Diego Maradona: el psicólogo Carlos Díaz apuntó contra Cosachov y aseguró que "no le hizo caso"

Este martes, el psicólogo Carlos Díaz declaró en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y aseguró ante el tribunal que el objetivo principal del tratamiento era "humanizarlo para que pudiera percibirse como un adicto al alcohol".

Durante su exposición, el imputado buscó despegarse de la responsabilidad clínica diaria y lanzó duras declaraciones sobre el rol de la psiquiatra Agustina Cosachov, también imputada en la causa.

"Es importante la parte del psicólogo. Cosachov no me hizo caso. Todo lo hablé con Agustina y ella no le dio ninguno", afirmó Díaz ante los jueces al referirse a las discusiones del equipo médico sobre los fármacos que le administraban al exfutbolista en la casa de Tigre.

Descarte de responsabilidad médica y chats bajo la lupa

Durante la audiencia, el acusado intentó diferenciar de forma tajante su rol del resto del equipo de salud, sosteniendo que no tenía control sobre el seguimiento clínico ni contacto con los enfermeros.

Carlos Díaz junto a Diego Maradona.

Al ser consultado por los chats del expediente que revelan que el 28 de noviembre de 2020 se hablaba del estado cardíaco de Maradona, el psicólogo se defendió argumentando una descontextualización.

"El chat está parcializado, parecía que yo sabía de la patología de Maradona. Yo no sé nada de cardiología. Parece una obviedad pero yo no soy contemporáneo, cuando pasó todo lo del corazón yo tenía 9 años", declaró Díaz.

Asimismo, exigió al tribunal que se evalúe el expediente con rigurosidad técnica: "Hay que hacer una distinción entre los chats y lo que efectivamente estaba anotado en la historia clínica".

El rol del alcohol y la sugerencia de volver al fútbol

Díaz detalló que fue incorporado a principios de noviembre al grupo de WhatsApp "Parte médico Olivos" para realizar tareas de "psicoeducación" con el entorno de Maradona.

El psicólogo recordó un mensaje enviado el 17 de noviembre al neurocirujano Leopoldo Luque: "Le dije a Leo que Maradona tenía una gran conciencia de la enfermedad del alcohol. El hematoma subdural estuvo vinculado al consumo de alcohol. Que la familia solo se acerque para ver la medicación".

Asimismo, explicó que cuando Maradona se resistía a recibirlo, propuso cambiar la estrategia para que volviera a trabajar. "Yo dije que lo que le daba vida a Diego era su relación con el fútbol", sostuvo.

Distancia con Luque y los enfermeros

En el tramo final de su declaración, el psicólogo marcó una clara diferencia en el nivel de relación que mantenía con los principales apuntados por la muerte del "Diez".

"Con Luque tengo tres chats y con Cosachov tenía muchos, todos los días. No tenía motivos para tener chats con un neurocirujano, en cambio, con los psiquiatras tenemos diálogo todo el tiempo", argumentó.

Por último, negó rotundamente haber coordinado o supervisado el trabajo de la asistencia domiciliaria: "Nunca tuve contacto con ningún enfermero, salvo el día que Maradona muere. Llegamos a las 11 de la mañana con Cosachov, una enfermera nos había dicho que se había levantado a la mañana".