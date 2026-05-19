Juicio por la muerte de Maradona: declaran su hija Jana y Leopoldo Luque

Jana Maradona, una de las hijas del fallecido Diego Armando Maradona, brindará declaración testimonial este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 del partido bonaerense de San Isidro, en una nueva audiencia del segundo juicio por la muerte del ex astro del fútbol.

Además, deberán terminar sus respectivas declaraciones como imputados el cirujano Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz, luego del escándalo con gritos que marcó la última jornada con Gianinna Maradona y el médico como protagonistas.

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La audiencia del jueves último incluyó también llanto y mucha tensión dentro de la sala.

Todo sucedió cuando Luque mostró imágenes del cadáver de Maradona durante su exposición.

La situación perturbó sobremanera a Gianinna, quien se largó a llorar y tuvo que ser contenida por su familia.

Tras el escándalo, el TOC 7 decidió pasar a un cuarto intermedio y dejar pendiente la continuidad de las declaraciones de Luque y Díaz, dos de los siete acusados que tiene la causa.

Ambos permanecen imputados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

¿Qué había declarado Gianinna?

Pocos días antes de ese episodio, la joven había declarado ante el TOC 7 durante varias horas y apuntado contra Luque por el tratamiento médico que recibió su padre en la internación domiciliaria en la casa del partido bonaerense de Tigre.

Además, había cuestionado las decisiones tomadas por el equipo de salud y relatado cómo fueron los últimos días de su padre.