Declara Gianinna Maradona: "Mi papá estaba perdido en tiempo y espacio"

En la tercera audiencia que se lleva adelante en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, una de las hijas del "Diez", Gianinna, describió el deteriorado estado de salud de su papá poco antes de su deceso y declaró que "estaba perdido en tiempo y espacio".

Giannina se ubicó en octubre de 2020 y detalló que, en ese entonces, Diego atravesaba un deterioro en su salud y episodios de desorientación. Para graficar la situación, recordó una llamada telefónica que tuvieron: "Hablé por teléfono. Me expresó una angustia grande, que había pasado su cumpleaños solo. Le dije que no, que aún no era 30. Y me dijo que no, que había sido el día anterior".

En este punto, declaró ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, tras la suspensión de su declaración en la audiencia anterior, que informó de esta situación a Leopoldo Luque y a Maximiliano Pomargo: "Mi papá estaba perdido en tiempo y espacio. No me podían decir que estaba bien, no estaba para nada bien".

"Estaba muy mal, la verdad. Le costaba cada vez más caminar e interactuar, conectarse. Me decían que era por las pastillas, porque tomaba alcohol, que tenía picos, pero la salud empeoraba cada vez más", agregó la hija del ex futbolista.



Además, describió las dificultades que tenía para ver a su papá en su propiedad: "Cada vez que hablaba con él y decía que iba a su casa, y su entorno se enteraba, le ponían más pastillas o le daban alcohol para generar una situación fea y que me quiera ir".

También están citados para declarar el comisario Lucas Farías, quien encontró fallecido a Maradona en su habitación del country San Andrés, el jefe de Policía en zona norte, Lucas Rodrigo Borge, y el coordinador de la Policía Científica, Cristian Méndez.



Qué más pasó en la audiencia



Los representantes del Ministerio Público Fiscal comenzaron la jornada mencionando una contradicción en la última declaración de Leopoldo Luque. Se trata del rol que tenía el neurocirujano imputado en la internación domiciliaria de Maradona: aseguran que él dijo que no era el médico de cabecera, pero que hay audios y documentos que así lo afirman.

La Fiscalía exhibió un mensaje de voz del neurocirujano imputado donde se lo escucha pedir armar una "historia clínica" de Maradona para estar cubierto en caso de que muera.

Mensaje de voz expuesto en el juicio

"Él en algún momento la puede quedar, potencialidad inminente no tiene. O sea, responsabilidad no me cabe. Pero, si se llega a tirar la familia en mi contra los papeles tienen que estar bien ordenado", se escuchó en el audio expuesto en la audiencia.

Y siguió: "Si se llega a tirar alguien en mi contra, los papeles tienen que estar bien ordenados. Lo que vamos a hacer si muere Diego es un consentimiento explicando el tratamiento, los pro, los contra y que firme de que es consciente de todo".

Gianinna Maradona volverá aenfrentar al jurado en la jornada del martes (Archivo).

En este contexto, pidieron mostrar el material que contradice la indagatoria del acusado y, con el aval de los jueces, procedieron a exponer chats y prueba. Tras esta situación el neurocirujano Luque volverá a declarar.

Declaración de Borge

En el primer debate (anulado tras la difusión de un documental de la ex magistrada Julieta Makintach) Borge declaró que entró al dormitorio de Maradona y lo halló cubierto con una sábana blanca, con short deportivo y remera negra. "Recuerdo que tenía la panza muy hinchada", afirmó.

Farías, encargado del destacamento policial de Villa La Ñata, dijo que concurrió a la vivienda tras recibir aviso de una descompensación. Al ingresar, describió lo que vio: "Me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado".

Los siete imputados

Además de Luque, están procesados la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador Mariano Ariel Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios, Nancy Edith Forlini. Todos enfrentan cargos por presunto homicidio simple con dolo eventual.

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