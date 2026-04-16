Juicio por la muerte de Maradona: Gianinna explotó tras la maniobra de Luque que suspendió su declaración
El neurocirujano pidió ampliar su indagatoria en plena audiencia y desorganizó toda la jornada. El tribunal rechazó pruebas de la defensa y postergó los testimonios previstos.
Minutos después de que se suspendiera su declaración en el juicio por la muerte de su padre, Gianinna Maradona publicó una historia en Instagram en la que no se guardó nada: "¿Se puede ser más cagón?"
El detonante fue una maniobra de último momento de Leopoldo Luque. El neurocirujano, principal imputado en la causa, pidió ampliar su indagatoria en plena audiencia, trastocando el cronograma de testigos que estaba previsto para esa jornada.
Fiscales y abogados querellantes expresaron su malestar: habían adelantado sus propios testigos a pedido de la defensa para mantener el orden del debate.
Pese a sus reclamos, el tribunal accedió, amparándose en el derecho del imputado a declarar en cualquier momento.
El tribunal rechazó las pruebas de la defensa
La jornada ya había arrancado con tensión. La defensa de Luque intentó incorporar al expediente declaraciones televisivas del médico, pero los jueces las rechazaron de plano: "Los dichos en la televisión son extrajudiciales", argumentaron, y descartaron el material.
Fue después de ese rechazo cuando Luque pidió ampliar su indagatoria, generando el efecto dominó que terminó suspendiendo los testimonios previstos.
Tres declaraciones postergadas
El Ministerio Público Fiscal solicitó un receso para reorganizar su estrategia ante la novedad. Como consecuencia, quedaron sin declarar Gianinna Maradona, el médico Juan Carlos Pinto y el comisario Lucas Farías.
La hija del exfutbolista, una de las testigos más esperadas del juicio, deberá esperar la reprogramación de su comparecencia. Sin nueva fecha confirmada.