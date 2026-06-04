Caso Maradona: Fernando Burlando pidió la detención de una testigo

El abogado Fernando Burlando solicitó este jueves la detención de una empleada administrativa de Medidom, la empresa de cuidados domiciliarios contratada para asistir a Diego Armando Maradona, bajo la acusación de haber incurrido en un supuesto falso testimonio.

Fuentes judiciales consultadas, informaron que el pedido de arresto contra Nelsa Marilyn Pérez se fundamentó en que la testigo respondió con evasivas a las preguntas formuladas por las partes.

La mujer formaba parte del grupo de WhatsApp denominado "Tigre", espacio donde el personal de Swiss Medical y de la firma de cuidados coordinaba la logística y los insumos para la internación domiciliaria del exfutbolista en el country San Andrés, ubicado en la localidad bonaerense de Benavídez, donde falleció el 25 de noviembre de 2020.

Tras la solicitud del representante legal de Dalma Maradona y Gianinna Maradona, los jueces a cargo dictaron un cuarto intermedio para deliberar, aunque finalmente optaron por no dar lugar a la medida.

El rechazo del Tribunal ante el planteo de la querella

Los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón rechazaron la petición impulsada por el abogado de la querella.

Con respecto a la resolución judicial, allegados al caso señalaron ante la consulta de la agencia de noticias que "no le dieron bola" y consideraron que "sobreactuó Burlando para salir a hablar después".

Pese al pedido de detención desestimado por el cuerpo de jueces, la testigo continuó con su comparecencia formal en la sede judicial.

Según la agenda prevista para la jornada de audiencias, tras la declaración de la empleada administrativa se fijó el testimonio de Ricardo Espeche, asesor de la firma de medicina prepaga.