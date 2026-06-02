Juicio por la muerte de Maradona: declara el médico que dijo que Luque no debía operar a Diego

Este martes se llevará a cabo una nueva jornada en el juicio por la Muerte de Diego Maradona, en la cual se espera la declaración de un médico cercano al abogado Víctor Stinfale y dos empleados administrativos de Swiss Medical.

Se trata de Rodolfo Benvenuti, quien formó parte del equipo que operó a Maradona por el hematoma subdural en la Clínica Olivos el 3 de noviembre de 2020, y que participó de la reunión donde se decidió el traslado al barrio San Andrés.

Además, declararán Germán Dornelli y Enrique Barrios, dos empleados de la prepaga que gestionaban los pedidos de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov a la jefa de cuidados domiciliarios, Nancy Forlini.

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Benvenuti pudo prestar testimonio el jueves 28 de mayo tras la extensa comparecencia de la legista Marina Flichman (gerente de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical), quien consignó que "no era una opción segura" la internación domiciliaria en Benavídez.

Según declaró en la investigación, vio a Luque "de cuclillas en el piso besándole la mano" a Maradona, una conducta que calificó como "no muy profesional". Además, sostuvo que intentó convencer al exfutbolista para que aceptara realizarse una tomografía de control, estudio al que inicialmente se negaba, aunque logró hacerlo cambiar de opinión utilizando un ejemplo futbolístico.

Cuestionamiento a Luque





Pero los cuestionamientos más fuertes estuvieron dirigidos a la posibilidad de que Luque encabezara la cirugía. Benvenutti afirmó que tanto él como Stinfale consideraban que el neurocirujano no debía operar a Maradona.

Según su relato, entendían que el médico estaba muy involucrado emocionalmente con el paciente y que eso podía afectar su capacidad profesional. "Tenía una actitud de un fan, de un familiar afectado emocionalmente", declaró durante la instrucción de la investigación.

Este fue el pedido para realizar la internación domiciliaria de Diego Maradona.

También señaló que Luque se especializaba principalmente en cirugía de columna y consideró que, por la complejidad y trascendencia del caso, Maradona debía ser intervenido por un especialista que realizara cirugías cerebrales de manera habitual.

Declaración de los empleados





La audiencia también contará con la declaración de Enrique Esteban Barrio y Germán Dornelli, jefe y empleado, respectivamente, del área administrativa de Swiss Medical.

Los testigos estaban a cargo de la operativa y la logística de cuidados domiciliarios para los afiliados. Ambos fueron convocados a testificar en la causa porque figuran en los mails donde se ordenó el servicio para Maradona, y estaban en el chat de Tigre, junto a médicos y enfermeros de la prepaga.

¿Qué dijo uno de los administrativos ?





Durante la instrucción, Dornelli explicó que su función era administrativa y logística. Según detalló, el área médica definía qué prestaciones necesitaba un paciente y luego esa información llegaba a su sector para coordinar los servicios.

Dornelli señaló que la empresa prestadora asignada para la atención domiciliaria de Maradona fue Medidom, y aclaró que su tarea consistía en emitir las autorizaciones correspondientes una vez que la gerencia médica aprobaba cada prestación.

Su declaración podría resultar relevante para reconstruir qué servicios fueron efectivamente solicitados, cuáles fueron autorizados y cómo se instrumentó la asistencia en la casa del barrio San Andrés.

Nombres en el "banquillo "





La decimocuarta audiencia se iniciará a las 10 en los Tribunales de San Isidro, donde se juzga la supuesta responsabilidad de Luque, Cosachov, Forlini; el clínico Pedro Di Spagna; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador Mariano Perroni.

En tanto, la enfermera Dahiana Madrid afrontará un debate por jurados populares, proceso que se encuentra demorado por un planteo de recusación contra la jueza María Coelho.

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