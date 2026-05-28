Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara un médico recomendado por el abogado Víctor Stinfale

Una nueva jornada en el juicio por la muerte de Diego Maradona tendrá como protagonista a un médico recomendado por el abogado Víctor Stinfale para decidir la externación del astro futbolístico después de la operación por el hematoma subdural en la Clínica Olivos.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que se trata de Rodolfo Benvenuti, un facultativo que participó de la reunión junto a la familia del paciente, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, donde se determinó la externación del paciente y su posterior derivación a la vivienda del lote N.º 45, ubicada en el barrio cerrado San Andrés, en Tigre.

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En el primer debate anulado por el documental Justicia Divina, el profesional remarcó que Luque, el ex médico de cabecera de Maradona, "era un coordinador sobre las distintas especialidades médicas y las decisiones de los mismos".

Ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach (destituida), Benvenuti destacó que "a Maradona lo vio dos veces" y observó "que comprendía y decidía todo".

Otro testimonio en el juicio





Por su parte, la gerente de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical S.A., Mariana Flichman, médica encargada de elaborar el acta de externación, también prestará testimonio, en una audiencia que comenzará a las 10 de este jueves en los Tribunales de San Isidro, ubicados en la calle Ituzaingó 340.

Finalmente, el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de la prepaga, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador, Mariano Perroni, son los otros acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual exjugador.

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