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Martes, 26 de mayo de 2026

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Juicio por la muerte de Maradona: declaran médicos que participaron en instancias clave de la atención del Diego

Lo harán este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 del partido bonaerense de San Isidro.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se reanudará este martes con declaraciones testimoniales ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro de médicos que participaron en instancias clave de la atención del ex astro del fútbol.

Se trata de Federico Dimitroff, ex director de la Clínica Olivos y uno de los facultativos que participó en la reunión en el sanatorio donde se decidió la internación domiciliaria del paciente que se concretaría en el barrio cerrado San Andrés; y Pablo Rubino, neurocirujano encargado de la intervención quirúrgica por el hematoma subdural.

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Durante esta audiencia, la tercera testigo será la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos, profesional que visitó al ex entrenador de la Selección argentina en el establecimiento sanitario.

Los tres profesionales de la salud comparecieron en el primer debate oral y público declarado nulo por el documental de la ex jueza Julieta Makintach.

Durante esta audiencia, la tercera testigo será la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos, profesional que visitó al ex entrenador de la Selección argentina en el establecimiento sanitario.Los tres profesionales de la salud comparecieron en el primer debate oral y público declarado nulo por el documental de la ex jueza Julieta Makintach.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Diego Armando Maradona tenía 60 años cuando murió.
Diego Armando Maradona tenía 60 años cuando murió.

¿Quiénes son los acusados por la muerte de Maradona?

Los siete acusados por la muerte de Maradona son el neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

Permanecen imputados de homicidio simple con dolo eventual, mientras que la enfermera Dahiana Madrid afrontará un juicio por jurados populares, proceso que se encuentra demorado por un pedido de recusación contra la jueza María Coelho.

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