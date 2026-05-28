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Jueves, 28 de mayo de 2026

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Juicio por Maradona: declaró una testigo clave que coordinó la internación domiciliaria

Se trata de Mariana Flichman, quien respondió preguntas de la defensa. La audiencia pasó a cuarto intermendio hasta el martes.

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La médica legista de Swiss Medical Mariana Flichman se presentó como testigo en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Se trata del médico que coordinó la internación domiciliaria.

La mujer fue quien confeccionó el acta de externación del astro a la casa del Barrio San Andrés, en Tigre.

Qué declaró Mariano Flichman

La testigo explicó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro que fue convocada por Pablo Dimitroff, exdirector médico de la Clínica Olivos, para discutir cómo debía seguir la recuperación de Diego Maradona.

 "Me llamó Dimitroff para compartirme una situación que estaba viviendo con respecto al egreso de Maradona. La familia estaba pensando en llevarlo a un domicilio y a los médicos no les parecía una opción segura", apuntó.

Juicio por Maradona: declaró una testigo clave que coordinó la internación domiciliaria

Y aseguró: "Nosotros no conocemos ni intervenimos en el estado clínico. Solo tomamos la reseña clínica que nos transmite el equipo tratante".

Además, mostró el documento, que estaba firmado por Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Pablo Dimitroff, Jana Maradona y Gianinna Maradona. "Yo confié en que todos sabían lo que firmaban", resaltó.

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