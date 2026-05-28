Agustina Cosachov reveló de qué manera intervino en el tratamiento de Maradona y habló de "desentendimientos"

La médica psiquiatra Agustina Cosachov, una de los siete profesionales de la salud imputadas por la muerte de Diego Armando Maradona, de manera inesperada pidió declarar en la audiencia de este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 del partido bonaerense de San Isidro, a cargo del juicio por el deceso del ex astro del fútbol.

Aseguró que su cabeza "siempre estuvo en el paciente" y apuntó contra la prepaga Swiss Medical, la encargada de proveer los enfermeros y acompañantes terapéuticos durante la internación de Maradona en la casa de Tigre. Dijo que hubo un "desentendimiento" entre lo que habían hablado y lo que finalmente se implementó.

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La profesional de la salud, durante su indagatoria, manifestó que la idea original nunca fue enviar a Maradona a una casa con acompañantes, al revelar que el plan apuntaba a una verdadera internación domiciliaria, con médicos, enfermeros, ambulancia y controles permanentes.

"Un plano ideal era un centro de rehabilitación; era lo ideal, pero el paciente estaba lúcido y manifestaba que se quería ir", aseguró Cosachov.

Frente a la negativa de Maradona de continuar internado en una clínica, dijo que surgió una "opción intermedia", que era la internación domiciliaria.

Al apuntar contra Swiss Medical, exhibió chats con un presunto auditor de la prepaga, donde la profesional detallaba todo lo que pedía para el tratamiento, como médico clínico, neurólogo, ambulancia y enfermeros, además de especialistas en consumo problemático.

"Yo firmé convencida de que eso se iba a cumplir. ¿Por qué iba a pensar que una empresa como Swiss Medical no le iba a dar lo mejor a un paciente de estas características?", manifestó.

En ese marco, reveló un mensaje que ella le había mandado al neurocirujano Leopoldo Luque, otro de los imputados.

"Dijeron que iba a ser internación domiciliaria seria y ahora dicen que son cuidados personales. No me gusta mucho cómo se están manejando", dijo por entonces.

Por último, mostró otro chat. En este caso, un mensaje que mandó al psicólogo imputado Carlos Díaz.

"Nos dijeron que iba a ser una internación domiciliaria seria; ahora, nos dicen que son cuidados domiciliarios. Esto no me cierra", expresó la médica, quien precisó que envió ese mensaje "el día 12 de noviembre" del 2020. Maradona falleció a las dos semanas.

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