Muerte de Maradona: un médico que trató a Diego apuntó contra Luque y dijo que no estaba en buenas condiciones cuando operaron al "Diez"

El médico Rodolfo Benvenutti, quien supervisó la operación en la cabeza de Diego Maradona, declaró en el marco del juicio por su muerte, con cuestionamientos a la internación domiciliaria y planteando dudas sobre las condiciones en las que operó ca "Pelusa"

En primer lugar, afirmó que llegó a Maradona a través del vínculo con Víctor Stinfale, a quien calificó como "muy amigo", y llegó a atender incluso a los padres del abogado.

A través de él aseguró conocer a Leopoldo Luque, sobre quien primero contó que fue consultado sobre su presencia en la operación de la cabeza de Diego y que le pareció que debía tener un equipo interdisciplinario para abordar la intervención.

No obstante, después se refirió al estado que mostró el neurocirujano antes de la operación. "Luque quería operarlo a él, dijo que era la oportunidad de su vida. Yo antes había tenido una charla con él en el ascensor y yo le dije que no estaba anímicamente bien para llevar adelante la operación. Se lo notaba afectado por la situación", resaltó el médico en su declaración.

Y agregó: "Luque entró como en una crisis, empezó a llorar. Estaba muy afectado por la situación, el estrés lo superó. Stinfale lo contuvo en el momento y le dijo que tenía que contar toda la verdad".

Cuando le expresaron que no operaría a Maradona porque no estaba "emocionalmente bien" para operarlo, Luque le dijo a Stinfale que Maradona era "su bala de plata" y "discutieron", de acuerdo a lo dicho por este médico.

Cuestionamiento a la internación domiciliaria

Por su parte, lanzó críticas contra la internación domiciliaria y consideró que no estaba preparada para la condición de Maradona.

"No cuesta nada estar preparado. Si no estaban todos los elementos en la casa no se tuvo que haber dado la intervención. Si no están los elementos, es una internación insuficiente", expresó el médico.