Juicio por la muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque declaró, "yo lo amaba, él era mi ídolo"

Leopoldo Luque declaró por primera vez en el juicio por la muerte de Diego Maradona. "Yo lo amaba, él era mi ídolo", expresó durante la audiencia de este jueves.

A diferencia del primer debate del año pasado, cuando optó por guardar silencio, esta vez habló durante media hora, aunque no aceptó preguntas de ninguna de las partes.

En su testimonio, el neurocirujano sostuvo que el ex futbolista murió de una falla cardíaca y cuestionó las conclusiones de la autopsia.

Leopoldo Luque, durante el primer juicio por la muerte de Maradona.

"El corazón de Diego pesaba 495 gramos, es el rango más alto pero dentro de lo normal. Los peritos dijeron que estaba grande, el doble de lo normal, y lo normal son 500 gramos", explicó.

Sobre el momento de la muerte, fue contundente: "El paciente estuvo siendo reanimado durante una hora. Reanimaron un cadáver. Ya sabían que estaba fallecido".

Su rol en la internación domiciliaria

Luque también se despegó de la responsabilidad clínica en el último tramo de vida de Maradona. Aseguró que cuando se decidió la internación en el domicilio, dejó en claro que su especialidad era la neurocirugía y que no podía hacerse cargo de la salud general del paciente.

"Nunca hablé con los enfermeros porque solo era un neurocirujano y no estaba al tanto de nada clínico. La hija me dijo específicamente que iba a buscar a un clínico", sostuvo.

El cruce con Burlando

Tras su declaración, la querella encabezada por Fernando Burlando exhibió una serie de audios y chats que muestran conversaciones entre Luque, Maximiliano Pomargo y el kinesiólogo de Diego.

El material dejó al neurocirujano expuesto. Inmediatamente pidió volver a declarar para aclarar los puntos en cuestión.

Antes de retirarse, había cerrado su presentación con una frase cargada de emoción: "Yo lo amaba, él era mi ídolo".

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