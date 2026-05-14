Claudia Villafañe y Gianinna Maradona asistieron a una nueva audiencia en San Isidro

Claudia Villafañe concurrió este jueves a los Tribunales de San Isidro acompañada de Gianinna Maradona para presenciar una nueva jornada del juicio por la muerte de su exmarido, Diego Armando Maradona.

Durante la audiencia, la empresaria optó por retirarse del recinto en el momento exacto en que se exhibían imágenes de la autopsia del exfutbolista, un material sensible que formó parte de la etapa testimonial del día.

Críticas a la defensa y testimonios clave

La presencia de las familiares en el edificio de la calle Ituzaingó 340 coincidió con la declaración del médico Mario Schiter, quien fue cercano al ídolo durante su estadía en Cuba y actuó como veedor en la necropsia.

En un cuarto intermedio, el abogado querellante Mario Baudry cuestionó con dureza el rol de los representantes legales del neurocirujano Leopoldo Luque.

"Obstruyen todo el tiempo el desarrollo del juicio", consideró el letrado, quien además aseguró que la defensa "siempre maltrata y ataca a los testigos".

Esta es la segunda vez que Claudia Villafañe asiste a las audiencias presididas por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, reafirmando su seguimiento cercano de la causa judicial que investiga las circunstancias del fallecimiento de Maradona.