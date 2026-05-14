Juicio por la muerte de Diego Maradona: Luque volverá a declarar para refutar audios exhibidos por la fiscalía

En la décima audiencia que se lleva a cabo en el juicio por la muerte de Diego Maradona, se espera para este jueves la declaración del neurocirujano Leopoldo Luque y del psicólogo Carlos Díaz con el objetivo de refutar los audios exhibidos por la fiscalía.

Fuentes judiciales además informaron que también se presentará a comparecer Mario Schiter, un facultativo que conoció al exjugador cuando acudía al sanatorio Fleni para realizarse chequeos de rutina en 1999.

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Schiter prestó testimonio en el primer debate oral y público, que resultó nulo por el protagonismo de la exjueza Julieta Makintach en el documental Justicia Divina, y consignó que Diego fue trasladado a un centro de rehabilitación tras la operación por el hematoma subdural, aunque luego fue derivado a Tigre: "Entendí que Swiss Medical respaldó mi posición. Después les dije que estaba a disposición para lo que necesiten".

En ese caso, destacó: "Pondría enfermeros las 24 horas, un médico, un cardiólogo. Que el paciente sea tratado bajo un abordaje multidisciplinario. Le habría hecho análisis de sangre, hubiera pedido un electrocardiógrafo, un saturómetro y un equipo de ventilación no invasiva".

Cómo se enteró de la muerte de Diego Maradona





El 25 de noviembre de 2020, Schiter se enteró del fallecimiento por un llamado de Claudia Villafañe, quien le solicitó que fuera "veedor" en la autopsia, operación en la que señaló que el difunto tenía "los pulmones edematizados y congestionados" a causa de una "insuficiencia cardíaca", mientras el corazón se encontraba "agrandado" y las "paredes dilatadas".

Por otro lado, según información de NA, allegados a la defensa de Díaz indicaron que el especialista en tratamiento de adicciones declarará nuevamente para responder a las conversaciones entre él y la psiquiatra Agustina Cosachov, material exhibido por los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari.

Los diálogos son póstumos al deceso de Maradona, mientras que Luque también tendrá la palabra para referirse a las comparecencias de los peritos Carlos Cassinelli y Federico Corasaniti, quienes llevaron a cabo la autopsia en la morgue de San Fernando.

Imputados en la causa por la muerte de Maradona





El enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; y el médico clínico Pedro Di Spagna son los otros imputados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del oriundo de Villa Fiorito.

En tanto, la enfermera Dahiana Madrid afrontará un juicio por jurados populares, litigio que está demorado por un recurso de recusación contra la magistrada María Coelho.

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