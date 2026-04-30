El psicólogo de Maradona declaró en el juicio y reveló su lucha para dejar el alcohol: "Terminó su vida con 23 días limpio"

Carlos Díaz, el psicólogo imputado en el juicio por la muerte de Diego Maradona, declaró este jueves ante el Tribunal Oral Criminal N°7 de San Isidro y reveló que el "Diez" había completado 23 días sin consumir alcohol antes de morir.

"Estaba convencido de que quería estar limpio", afirmó durante la audiencia oral en la que por primera vez dio su versión de los hechos, tras dos intentos fallidos por el escándalo de la ex jueza Julieta Makintach y una falla en el sistema de grabación de la sala.

La declaración duró exactamente una hora y el profesional solo aceptó responder preguntas de su abogado defensor, Diego Olmedo.

Díaz relató que conoció al "Diez" 29 días antes de su muerte, por pedido del abogado Matías Morla. "Lo conozco el lunes 26 de octubre. Estaba bebiendo vino en un sillón. La primera imagen me impactó porque era igual que mi padre, alcohólico, que había fallecido meses antes", describió.

En ese primer encuentro, el psicólogo le propuso un modelo de abstención total: "Le expliqué que lo que funcionaba era consumo cero". Según Díaz, Maradona mostró "un real deseo de cambio".

Tras ese contacto, se reunió con el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes ya atendían al paciente y evaluaban internarlo para un chequeo.

Diagnóstico: "Bipolar y narcisista"

"Era inestable e impredecible, como declaró Gianinna", sostuvo Díaz, citando el testimonio de una de las hijas del astro. Detalló que identificó en Maradona un trastorno bipolar y rasgos narcisistas.

"Podía poner un país de rodillas, pero una copa de alcohol podía ponerte de rodillas a vos", graficó, y explicó que le diseñó "un tratamiento a medida" con foco en la abstención y la contención familiar.

El 15 de noviembre pasó casi cuatro horas con su paciente: "Era un escenario que ni me hubiese imaginado. Estaba asombrado y contento".

"Me da bronca que se podía lograr"

Ante la pregunta de su defensor sobre qué beneficios le trajo la muerte de Maradona, Díaz fue contundente: "Fue todo pérdida -económica, emocional, sobre todo para mi familia".

Aclaró que no cobró nada por su trabajo con el exastro y cerró su testimonio con una reflexión cargada de frustración: "Lo que más impotencia me da es que estaba convencido de que el paciente quería estar limpio. El examen toxicológico lo marcó. Terminó su vida con 23 días limpio. Me da bronca que se podía lograr".

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