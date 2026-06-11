El picante careo entre Cosachov y Forlini por la muerte de Maradona: "Te lo digo mirándote a los ojos"

Continúa este jueves el juicio por la muerte de Diego Maradona. En primer turno, el abogado Víctor Stinfale declaró en la audiencia, mientras que luego se realizó un careo entre dos de las imputadas.

Se trata de la médica Nancy Forlini y la psiquitra Agustina Cosachov, quien pidió que se lleve adelante este procedimiento a través de su abogado, Vadim Mischanchuk.

El Tribunal Oral N°7 de San Isidro ordenó que se realice el careo entre ambas, después del pedido del letrado, que se fundamentó en las contradicciones entre lo que declaró su asistida y lo que dijo Forlini en la audiencia pasada.

El primer punto que se tocó fue el del pedido de las prestaciones solicitadas para la atención de Maradona en la casa del barrio privado San Andrés, de Rincón de Milberg, donde trasladaron al astro después de la operación en la Clínica Olivos del hematoma subdural.

En los entredichos que se dijeron, Cosachov planteó: "No es mi responsabilidad que no te haya llegado el pedido. Lo pedí el día 4 de noviembre". Y la respuesta de Forlini se mantuvo sobre lo que había dicho dos días atrás: "Firmaste un documento que no leíste. Agustina, te lo digo mirando a los ojos".

Por su parte, Forlini afirmó a Cosachov que al ir a la casa donde Maradona vivió sus últimos 15 días de vida y no ver la ambulancia en el lugar podría haber insistido en el pedido.

"El pedido no lo vi, hablamos una infinidad de veces y no me lo pediste, si vos fuiste a la casa y no veías la ambulancia me lo hubieras dicho", dijo Forlini.