Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran Víctor Stinfale y el jefe de enfermeros, Mariano Perroni

En una nueva jornada que se lleva adelante en el juicio por la muerte de Diego Maradona, se espera que este jueves declaren en los Tribunales de San Isidro, el empresario Víctor Stinfale y el jefe de enfermeros, Mariano Perroni, acusado por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de astro futbolístico.

Fuentes judiciales informaron que Stinfale fue citado por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren para testificar desde las 10 ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro.

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Stinfale prestó testimonio en el primer debate y consignó que el neurocirujano Leopoldo Luque "era el médico de confianza de Maradona".

Operación por hematoma subdural





Durante la noche del 3 de noviembre de 2020, Maradona ingresó al quirófano de la Clínica Olivos por el hematoma subdural que le detectaron en el sanatorio Ipensa, en La Plata.

Cuando entró a la habitación del paciente, Luque le dijo que "le iba a cagar la carrera", a lo que Víctor le contestó: "No, te voy a tirar por la ventana". Después le aseguró a Maradona que sería atendido por otros profesionales, pero el deportista rechazó su idea y arremetió: "No, a mí me opera Luque".

Mariano Perroni también declarará este jueves en San Isidro (NA).

Stinfale insistió en que Luque no estaba a la altura para realizar el procedimiento en la cabeza de Maradona y que parecía más un "fan" de Diego, mientras que mencionó: "Lo descuidaron porque trataron una cuestión referida al alcohol y no al corazón, que era lo que correspondía".

Por otro lado, Perroni (uno de los acusados en el caso) comparecerá por primera vez y contestará preguntas de las partes. El coordinador de los enfermeros perteneciente a la empresa de cuidados domiciliarios Medidom formaba parte del grupo de WhatsApp "Tigre", integrado por el médico clínico Pedro Di Spagna; los acusados Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid; el neurólogo Jorge Macía; el kinesiólogo Nicolás Parente; los administrativos de la cobertura médica privada Enrique Barrio y Germán Dornelli; y los enfermeros Tamara Mansilla, Cinthya Córdoba, Aldo Arnez Zenteno, Daiana Cáceres y Roxana Tomaselli.

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