Juicio por la muerte de Diego Maradona: quiénes declararán en la nueva audiencia

En la novena audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, declararán este martes el cardiólogo Oscar Alberto Franco y el clínico Marcos Manuel Correa, ambos de la Clínica Ipensa, junto al médico Mario Schiter, quien fue convocado como veedor en la autopsia.

Además, el neurocirujano Leopoldo Luque podría volver al estrado para refutar los dichos de los peritos, tras pedirles la palabra a los magistrados.

Schiter conoció a Maradona en 1999 en el sanatorio FLENI y describió ante los jueces del primer juicio el vínculo cercano que construyó con él.

Fue uno de los profesionales que propuso trasladar a Diego a un centro de rehabilitación tras la operación por el hematoma subdural, aunque finalmente fue derivado a Tigre. También planteó la incorporación de acompañantes terapéuticos y un equipo médico multidisciplinario para la internación domiciliaria.

El 25 de noviembre de 2020, Schiter se enteró del fallecimiento por un llamado de Claudia Villafañe, quien le pidió que actuara como veedor en la autopsia. Allí constató que el paciente tenía los pulmones "edematizados y congestionados" por una insuficiencia cardíaca, el corazón "agrandado" con las "paredes dilatadas" y entre tres y cuatro litros de líquido en el abdomen.

Los acusados

Junto a Luque, están acusados por la muerte de Maradona la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni, la jefa de cuidados domiciliarios Nancy Forlini y el clínico Pedro Di Spagna.

Los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón le confirmaron a Luque que podrá volver a declarar "en el momento oportuno".

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