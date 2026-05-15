Fuerte descargo de Gianinna Maradona contra Leopoldo Luque porque puso el video de la autopsia

Durante la décima audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona se vivió un momento de máxima tensión en los tribunales de San Isidro, cuando el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en la causa, exhibió material fotográfico sobre la autopsia del exfutbolista en presencia de Gianinna Maradona. Horas después, la hija del Diez publicó un mensaje en sus redes sociales.

El hecho que desató el enojo de la familia Maradona ocurrió cuando Luque hacía uso de su derecho a declarar ante el tribunal por sexta ocasión. Para argumentar su postura sobre los peritajes médicos de las audiencias previas, el imputado utilizó un diapositivas digitales.

En el momento en que la pantalla principal de la sala de audiencias mostró una foto del cadáver de Maradona tomada en la morgue judicial, hubo reclamos por parte de los presentes en el recinto, dado que la hija del exfutbolista se encontraba en el lugar y no contaba con notificación previa.

El mensaje de Giannina Maradona luego de que Luque mostrara imágenes del cuerpo de su padre.

Inmediatamente, los asistentes intentaron interrumpir la exposición y advirtieron al imputado. "Leo, pará", exclamaron los letrados presentes mientras procedían a desconectar de forma manual los cables de transmisión de la computadora para anular la señal de video.

Tras ver la imagen de la morgue, Gianinna se retiró de la sala mientras increpó al médico cirujano que se encontraba en el estrado.

Horas después del escándalo en los tribunales de San Isidro, la joven utilizó sus redes sociales para expresarse:"Hijo de p..., eso es lo que sos. Sin empatía, sin corazón, sin escrúpulos. Hoy dejaste en evidencia que sos capaz de cualquier cosa".

Además, adjuntó una foto junto a Diego acompañada de un texto: "Un día menos para volver a encontrarnos. No voy a parar, con el alma en la mano, con el corazón destruido y la psiquis cagada a palos. No voy a parar hasta el final. Te lo prometo, te amo", escribió Giannina.

La falta de Luque al mostrar una imagen de la autopsia de Maradona

El protocolo judicial establece que los registros fotográficos de las autopsias tienen carácter reservado y restrictivo. Su exhibición se limita estrictamente a las instancias de debate oral dentro de la sala para preservar la cadena de custodia y la intimidad de la víctima.

Las pautas procesales establecen que los magistrados deben dar aviso formal previo a los particulares damnificados -en este caso, hijas, hermanas y exparejas- ante la proyección de material sensible. Este paso permite que los familiares opten por retirarse de la sala antes de que las imágenes queden expuestas.

En su descargo frente al tribunal, Luque argumentó que la inclusión de la imagen dentro del archivo de presentación fue un hecho involuntario de su parte.

El imputado sostuvo ante los jueces que desconocía que la imagen abría el documento y que no había registrado la presencia de la hija de Maradona en los asientos de la sala.

Ante el revuelo que se generó en el recinto, las autoridades ordenaron un cuarto intermedio y suspendieron la sesión de forma transitoria.

En tanto, el abogado querellante, Fernando Burlando, requirió la intervención del personal médico de guardia de los tribunales para asistir a Gianinna, quien sufrió una descompensación.

Durante la interrupción de la jornada, el médico neurocirujano reiteró sus disculpas ante el estrado por el error en la selección del material gráfico. "Perdón, perdón, de verdad no me di cuenta", manifestó Luque ante los integrantes del tribunal de San Isidro.

Los jueces evaluaron las circunstancias del altercado y considereraron que no existieron elementos que probaran una intencionalidad deliberada por parte del profesional imputado.