Juicio por la muerte de Maradona: Gianinna insultó a Luque tras ver la autopsia de su padre y se fue llorando

Gianinna Maradona abandonó la sala del juicio por la muerte de su padre, insultó al neurocirujano Leopoldo Luque y entró en crisis: "Qué hijo de p***", gritó al salir.

Todo ocurrió, luego de que el imputado reprodujera sin previo aviso segundos del video de la autopsia de Diego Maradona al inicio de su declaración.

El abogado Fernando Burlando salió detrás de ella y pidió de inmediato un cuarto intermedio. "Fue muy violento", advirtió ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de San Isidro.

Además, solicitó asistencia médica urgente: "Gianinna está en crisis, pido si se puede traer un médico. La víctima tiene derecho a estar presente en el debate", informó TN.

Fernando Burlando representa a Dalma y Giannina Maradona.

Los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani reconocieron que la exhibición del video fue un error y remarcaron el derecho de Gianinna a estar presente. El tribunal decidió dar por finalizada la audiencia del jueves y dictó un cuarto intermedio hasta el martes en el juicio por la muerte de Maradona.

Horas antes, durante la declaración del médico Mario Alejandro Schiter, el fiscal Patricio Ferrari había exhibido imágenes de la autopsia. En ese momento, Claudia Villafañe y Gianinna fueron notificadas con anticipación y optaron por retirarse. Con Luque, no hubo aviso.

Qué dijo el médico que acompañó a Maradona en Cuba

Schiter, quien acompañó a Maradona en su rehabilitación en Cuba en 2000, fue el testigo central de la jornada. Declaró que no avaló la internación domiciliaria del exfutbolista y que ni siquiera pudo evaluarlo personalmente cuando fue convocado.

Fue llamado por directivos de Swiss Medical para una segunda opinión, pero no le permitieron ver al paciente. "Pedí verlo porque me parecía que completaba el cuadro, pero no me lo permitieron", señaló ante el tribunal.

En la junta médica para definir el alta sanatorial, Schiter planteó que Maradona no tenía el alta clínica y debía continuar tratamiento en un centro de rehabilitación de tercer nivel con atención médica y enfermería. Esa alternativa no prosperó.

Sobre los resultados de la autopsia, el médico señaló que evidenciaban una patología cardíaca previa: un corazón agrandado, con signos de cardiopatía estructural crónica y dilatación global asimétrica compatibles con una afección de larga data. "Si miro la historia, me parece razonable", sostuvo.

También remarcó que no había motivos para haber interrumpido el tratamiento previo: "No hay motivo para no tratar de por vida a un paciente con insuficiencia respiratoria".

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