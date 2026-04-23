Juicio por Diego Maradona: la maqueta 3D de la casa donde murió y para qué se usará

Una maqueta a escala de la casa del country San Andrés donde vivió y murió Diego Maradona el 25 de noviembre de 2020 irrumpió esta semana en el juicio por su muerte en los tribunales de San Isidro.

La presentó el estudio del abogado Fernando Burlando y fue construida con impresora 3D por estudiantes de arquitectura de la Universidad de Belgrano.

El modelo reproduce con exactitud todos los espacios de la vivienda: el baño pequeño de la planta baja, la sala de estar, el living, la cocina y el cuarto improvisado donde dormía el "Diez". El techo se desmonta y en cada habitación hay muñequitos que representan a las personas presentes aquella noche.

Para qué sirve en el juicio

La maqueta funciona como herramienta de orientación espacial para testigos, abogados y jueces. Cada vez que un testigo declara sobre lo que vio en la casa, puede señalar directamente sobre el modelo dónde estaba parado, cómo encontró el cuerpo y quiénes estaban presentes.

Esta semana volvió a usarse durante la declaración de Lucas Gabriel Farías, el primer policía en llegar a la casa, quien se entrevistó con Julio Coria, empleado de seguridad de Maradona.

Una casa con problemas para alojar a un enfermo

Maradona había llegado al country San Andrés -lote 45- tras ser operado de un hematoma subdural. La idea era que cumpliera el posoperatorio acompañado por un equipo médico, pero murió 20 días después.

La vivienda presentaba dificultades edilicias para un paciente que casi no se movilizaba: los dormitorios estaban en el primer piso, lo que obligó al equipo médico a improvisar una habitación en la planta baja. Como ese espacio no tenía baño, también montaron uno en el mismo lugar donde dormía el "Diez".

Por su gran tamaño, la maqueta no permanece todo el tiempo en la sala de audiencias. Mientras dure el debate, quedará guardada en los tribunales de San Isidro y será trasladada a la sala solo cuando las partes o los jueces lo requieran.