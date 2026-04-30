Impactante testimonio de Verónica Ojeda: "La última vez que vi a Diego tenía olor en el cuerpo y era una pelota"

La sexta audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona arrancó este jueves con el retorno al estrado de Verónica Ojeda, quien reanudó su declaración ante el tribunal de San Isidro tras la suspensión de la jornada anterior por fallas técnicas. Su testimonio no tardó en generar impacto.

El tramo más duro llegó cuando Ojeda describió la última vez que vio con vida a Maradona. "El 23 de noviembre de 2020 lo vi por última vez, tenía olor en el cuerpo, estaba barbudo y era una pelota", relató. "Tenía olor a baño, le dije que se bañe", agregó. El exfutbolista falleció dos días después, el 25 de noviembre. La declaración debió pausarse en un momento por la angustia visible de Ojeda antes de poder retomarse.

La madre de Dieguito Fernando también recordó que durante las visitas que le hizo en Bella Vista y La Plata, el paciente estaba "ido, borracho y no podía hablar".

El insulto del psicólogo y el bloqueo de Luque

Ojeda acusó al psicólogo Carlos Díaz -uno de los siete imputados- de haberla insultado. Según relató, el profesional le dijo "que me la chupe". Además, señaló que su intención era que el médico Alfredo Cahe atendiera a su expareja, pero que el neurocirujano Leopoldo Luque "no lo dejó".

Lo que dijo Cosachov en la Clínica Olivos

Ojeda también recordó una escena clave de la reunión realizada en la Clínica Olivos, donde se definió la internación domiciliaria de Maradona en el barrio cerrado San Andrés, en Tigre. Fue allí donde la psiquiatra Agustina Cosachov afirmó que ella iba a "encargarse" de suministrarle las pastillas al exfutbolista.

Durante la audiencia, Ojeda señaló partes de la casa de Tigre en la maqueta presentada por su abogado Fernando Burlando. El tribunal, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, ya había aceptado incorporar al expediente un audio inédito de esa reunión, que podría reproducirse en la próxima jornada para contrastarlo con otro registro presentado por el médico Rodolfo Benvenuti.

Por qué llamó a Morla

Ojeda también explicó por qué recurrió al abogado Matías Morla el día que encontró marihuana en la habitación del exfutbolista: lo llamó porque era el "apoderado" de "todos estos secuaces", en referencia al entorno médico y profesional que rodeaba a Maradona.

"Dieguito Fernando llora por las noches"

Antes del inicio de la audiencia, el abogado de Ojeda, Mario Baudry, habló con la prensa en la puerta de los Tribunales de San Isidro: "Dieguito Fernando sigue llorando por las noches por su papá", reveló.

Los imputados en la causa

Junto a Díaz y Cosachov, están acusados por homicidio simple con dolo eventual el neurocirujano Leopoldo Luque, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni. La enfermera Dahiana Madrid afrontará un juicio por jurado popular una vez finalizado el debate principal.