Verónica Ojeda reveló que grabó la reunión donde Luque y Cosachov decidieron la internación domiciliaria de Diego Maradona

Verónica Ojeda reveló este martes que grabó en secreto la reunión donde los médicos Leopoldo Luque y Agustina Cosachov decidieron la internación domiciliaria de Diego Maradona.

"Tengo la grabación de una hora 45", afirmó ante el tribunal de San Isidro, en la quinta jornada del juicio por la muerte del astro del futbol mundial. Su defensa pidió incorporar el audio al expediente.

La expareja y madre del hijo menor del "Diez" fue la testigo central de la jornada. Su declaración fue interrumpida en varias ocasiones por fallas técnicas en el micrófono.

La acusación directa a Luque y Cosachov

Ojeda explicó cómo se tomaron las decisiones médicas: "En la reunión en la clínica, ellos consideraban que tenían que hacer una internación domiciliaria. Nosotros dábamos el ok porque eran los profesionales".

También responsabilizó a Luque por la operación del hematoma subdural: "Cuando llego a la clínica me entero que lo iban a operar. ¿Cómo lo iban a operar si era un chequeo general? La decisión fue de Luque".

El estado de Maradona y el entorno que lo rodeaba

En otro tramo de su testimonio, Ojeda describió una visita al lugar donde estaba Diego: "Tenía las manos secas, la cara seca. Tenía los ojos amarillos. Le pregunté '¿qué te hicieron?'".

Sobre los días previos a su muerte, contrastó ese cuadro con un momento de aparente recuperación: "Lo vi bien. Estaba tomando una sopa. Le preguntaba cosas y me contestaba bien".

La testigo también lanzó acusaciones graves contra quienes convivían con el Diez: "La gente que estaba ahí le daba cerveza, vino... Un día vi marihuana en la mesita de luz y llamé a Matías Morla para avisarle", declaró, y agregó que el entorno le impedía el acceso: "Cada vez que entraba yo, parecía que veían al demonio de Tasmania".

El momento más emotivo: Dieguito y su padre

Ojeda relató la escena más emotiva de su declaración: "Dieguito se le tiró encima, lo abrazó y todos nos pusimos a llorar. Fue un momento muy difícil".

Antes de ella, también declararon Rita Maradona, hermana del exfutbolista, y el comisario Gerardo Vergara, de la Policía Científica. Carlos Díaz, uno de los siete imputados, no alcanzó a prestar testimonio.

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