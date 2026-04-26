"No les importa el papá, son peores que él", decía Leopoldo Luque de las hijas de Maradona

El neurocirujano Leopoldo Luque exhibió un audio en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona donde se lo escucha afirmar que "cumplió un ciclo" como médico de cabecera del exjugador.

En el material, el profesional critica duramente a las hijas del astro, a quienes considera que "no les importa el papá" y calificó como "peores que él".

El mensaje de voz fue enviado a Maximiliano Pomargo, ex asistente personal de Maradona, el 14 de noviembre de 2020.

En aquel momento, el ex director técnico de la Selección Argentina ya se encontraba en el country San Andrés, en Tigre, cumpliendo con la internación domiciliaria que terminó con su deceso semanas después.

Críticas a las hijas del exfutbolista

En el audio presentado ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, Luque sostiene que las hijas del "Diez" estaban manejando la situación médica priorizando conflictos personales.

"Mi impresión es que lo único que les preocupa son sus peleas. Son tan egocéntricas que ponen primero sus nombres, sus peleas, en vez de pensar en la salud de su papá", sostiene el neurocirujano, quien es uno de los siete acusados en la causa.

El médico insistió en que "no tenía que pertenecer a ese grupo" donde, según sus palabras, Jana, Dalma y Gianinna "hablan estupideces".

En el tramo final del mensaje, Luque justifica su alejamiento por una cuestión de bienestar personal: "Te lo digo por mi salud mental, boludo. Posta que estas minas son peor que el papá".

El rol médico en la internación

Además de las críticas familiares, el ex médico de confianza consignó en otra conversación con el kinesiólogo Nicolás Taffarel que sentía que se había quedado "sin trabajo".

Según el relato de Luque, la incorporación de múltiples profesionales a la internación en Tigre lo había desplazado de su rol central.

"A mí me metieron 400 médicos y mejor la verdad. Mejor porque la cabeza me explotaba. El único que quedó desempleado me parece que soy yo", expresó el profesional.

El material fue aportado a la justicia de San Isidro como respuesta a las declaraciones previas de Gianinna Maradona en el marco del debate oral que busca determinar las responsabilidades en la muerte del ídolo.