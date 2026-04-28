Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara el psicólogo acusado de haberlo aislado

Una nueva jornada en el juicio por la muerte de Diego Maradona se llevará a cabo este martes en los Tribunales de san isidro, en la que se espera la declaración de Carlos Díaz, el psicólogo imputado en la causa junto a otros seis profesionales de la salud acusados de "homicidio simple con dolo eventual".

Además en esta quinta jornada del segundo debate oral, está previsto que declaren tres testigos más, Rita Maradona, una de las hermanas del futbolista; Gerardo Vergara, comisario de la Policía Científica que intervino el día de la muerte; y Verónica Ojeda, expareja del jugador.

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En tanto, el debate busca determinar si abandonaron a Maradona "a su suerte", como advirtieron los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Irribarren en los alegatos, o si hubo una atención deficiente durante la internación domiciliaria en la casa del country San Andrés, en Tigre, donde murió el 25 de noviembre de 2020.

El imputado, que es defendido por el abogado Diego Olmedo, era quien estaba a cargo de la rehabilitación por drogas de Maradona. Es especialista en adicciones y patologías mentales severas y había comenzado a trabajar con el astro del fútbol antes del deceso del jugador.

Buena relación con Diego Maradona





Por otra parte, Díaz había logrado una muy buena relación con Maradona, que era un paciente que solía desconfiar de los médicos que se le acercaban. Por este motivo, él terminó siendo una de las personas más cercanas a Diego en su último mes. Pero pesa sobre él una fuerte acusación y es ser la persona que provocó que Maradona "muriera solo".

Según los fiscales, Díaz fue quien le dio la orden a la familia de Diego de no acercarse a la internación domiciliaria donde estaba alojado ni tomar contacto con él y la decisión la tomó una semana antes de su muerte. Según aseguró su abogado, fue para no presionarlo, porque Maradona por esos días no tenía ganas de ver gente.

Carlos Díaz se había ganado la confianza de Diego Maradona (Archivo).

Con relación a este punto, las hijas del jugador aceptaron confiando en el bien de su papá, de acuerdo a lo que declararon, pero dijeron que se sentían incómodas con la situación y cinco días después pidieron ir a verlo para que su padre no pensara que "lo habían abandonado".

En tanto, la defensa de Díaz (que está acusado por homicidio simple con dolo eventual y se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión); se centra en algunos datos puntuales para argumentar por qué el psicólogo no es culpable del fallecimiento del ídolo del fútbol.

Argumentos del abogado





En primer lugar, remarca que Díaz tomó contacto con Maradona recién en su último mes de vida y que, en ese período de tiempo, solo lo vio unas pocas veces. Además, insiste en que él es psicólogo y que la causa de muerte del Diez fue por un paro cardiorrespiratorio, que no tenía que ver con su especialidad.

El dato más importante para su equipo defensor, es que la autopsia de Diego determinó que no tenía ni alcohol ni drogas en su cuerpo. Es decir que Díaz habría cumplido con su tarea asignada.

En los lineamientos de apertura del juicio, el abogado Olmedo fue contundente y subrayó: "No se le puede imputar el hecho de la muerte. No hay un solo elemento que indique que Díaz tuvo algo que ver en la muerte de Maradona".

En este sentido, dijo que lo acusan por unos mensajes que mandó a un chat que compartía con los otros acusados (Leopoldo Luque y Agustina Cosachov). "Podrán ser más o menos antipáticos los comentarios de WhatsApp, pero ninguna tiene como hecho la muerte de Maradona, a quien todos lloramos. Incluso mi defendido. Díaz hizo lo que tenía que hacer", concluyó Olmedo.

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