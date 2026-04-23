Exhiben un video del cuerpo de Diego Maradona en el juicio por su muerte: la reacción de Gianinna

Continúa el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Este jueves se vivieron momentos de gran conmoción por la exhibición de un video que muestra el cuerpo sin vida de "Pelusa".

Se trata de una filmación de 17 minutos que fue tomada por los peritos el mismo día de la muerte, donde se observa el ingreso de los forenses a la habitación.

En la filmación el cadáver de Diego aparece cubierto con una sábana blanca hasta el cuello, con un abdomen visiblemente inflamado que impedía ver su rostro. Minutos después, los especialistas destapan el cuerpo y se lo puede ver completo, vestido con una remera negra y un short deportivo.

La reacción de Gianinna Maradona

Al mostrarse las imágenes, la hija del astro se tapó los ojos para no tener que ver el video, visiblemente conmocionada.

Leopoldo Luque junto al abogado Francisco Onetto.

Leopoldo Luque, el único imputado en la sala, miró gran parte de la grabación e hizo comentarios con sus abogados. Solo bajó la mirada cuando la cámara se acercó demasiado al abdomen hinchado de Maradona.

La declaración de Juan Carlos Pinto

El médico de mergencias explicó que el 25 de noviembre de 2020 le avisaron que había un código rojo con un paciente de riesgo en el barrio San Andrés de Tigre, lugar al que se presentó.

"Él estaba en la habitación, en una cama de dos plazas. Le estaban haciendo reanimación: una mujer le hacía compresiones cardíacas y un hombre le hacía respiración boca a boca. También otra persona que no participaba de la reanimación", expresó.

Y apuntó: "El paciente ya estaba muerto, no tenía pulso ni latidos del corazón. Estaba muy edematizado, con la cara muy hinchada, los miembros edematizados, abdomen globuloso. Era como un globo. No respiraba. También tenía livideces cadavéricas, unas manchas que se quedan rígidas entre las 2 y 5 horas posterior a la muerte. En este caso, ya estaban fijadas para cuando vimos el cuerpo".