Declaró el primer policía en llegar a la casa de Maradona: "La habitación era de menos dimensiones que la cocina"

Este jueves se lleva a cabo una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y el primer testigo de la jornada fue el del jefe del destacamento policial de Villa La Ñata, Lucas Farías, el primer efectivo en arribar a la casa donde falleció el astro futbolístico.

En su declaración, Farías brindó detalles de lo que observó al llegar al lugar. "La habitación donde estaba Maradona era de menos dimensiones que la cocina, una habitación común", describió.

Asimismo, consideró que "no era un lugar de un tratamiento de una persona". "Era una habitación normal, como la de mi casa", aseguró y sobre las condiciones de la vivienda, agregó: "En la planta baja vi baños químicos, no toilette".

Farías declaró durante una hora frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. En su testimonio también recordó su llegada a la casa y el momento en el que vio a Maradona: "Fui al lugar por una descompensación, pero cuando llegué me entregaron el certificado de óbito y sabía que ya estaba fallecido".

Y luego añadió: "Cuando ingreso a la vivienda, veo en la cocina a Claudia Villafañe, que estaba sorprendida por la presencia policial. Mientras la entrevistaba, miraba a la habitación a través de la puerta. Lo primero que se ve es un cuerpo que no reaccionaba, que estaba tapado y extremadamente hinchado. Lo vi de un metro y medio o dos de distancia. Sabía quién era, lo reconocí. Ahí le digo a Villafañe que se tenía que retirar para realizar actuaciones y llamo a la fiscal Laura Capra".

Este jueves volvería a declarar Leopoldo Luque.

Asimismo, contó que "una vez que se destapó el cuerpo, estaba boca arriba, con una remera negra Puma y un short del club Gimnasia". "Me llamó la atención que tenía las tibias excesivamente arqueadas, debe ser por su vida deportiva", completó.

Cómo sigue la audiencia

Tras el testimonio de Farías, se exhibió un video de 17 minutos realizado por la policía científica el día del fallecimiento. En la filmación, los forenses entran a la habitación donde estaba el cuerpo de Diego, ya sin vida.

Gianinna Maradona, presente en la audiencia, se tapó los ojos durante toda la reproducción para no ver el video mientras que Leopoldo Luque, el único imputado en la sala, miró gran parte de la grabación e hizo comentarios con sus abogados.

En tanto, a continuación declarará Cristian Méndez, quien era jefe de la Policía Científica bonaerense al momento de la muerte de Maradona. También está citado Juan Carlos Pinto, el médico que firmó el acta de defunción. En el cierre de la jornada volvería a hablar Luque. Sería para responder al testimonio que dio Gianinna Maradona en la audiencia del martes.