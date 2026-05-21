Rita Maradona rompió el silencio y habló de la grieta con Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe: "Es mutuo el distanciamiento"

La figura de Diego Armando Maradona continúa generando emoción, dolor y también fuertes tensiones familiares incluso años después de su muerte. Mientras avanza el juicio que busca esclarecer qué ocurrió en los últimos días del ídolo argentino, distintos integrantes de su círculo íntimo comenzaron a abrir su corazón públicamente y revelar heridas que todavía permanecen abiertas.

En ese contexto, una de las voces que más impacto generó en las últimas horas fue la de Rita Maradona, quien decidió hablar con una profundidad pocas veces vista sobre la ausencia de su hermano, el vínculo quebrado con parte de la familia y el dolor emocional que todavía atraviesa puertas adentro a todos los Maradona.

En una entrevista con Santiago Riva Roy para "DDM" (América TV), Rita dejó de lado cualquier especulación mediática y habló desde un lugar completamente emocional, recordando cómo vive actualmente la ausencia de su hermano.

"La última vez que se me cayó una lágrima pensando en Diego fue cuando fui a declarar; recordarlo fue duro. Ahí lloré por él, me sentí mal, pero ya pasó", confesó conmovida.

A lo largo de la charla, también recordó una de las últimas conversaciones profundas que compartió con el exfutbolista durante la pandemia. "La última charla profunda que tuvimos fue en pandemia, sobre nosotros, nuestra infancia y nuestros papás", contó Rita, visiblemente movilizada.

Lejos de la figura monumental que representaba Maradona para el mundo entero, Rita aseguró que dentro del núcleo familiar siempre fue simplemente "Diego".

"Siempre lo recordamos con mucho amor, porque para nosotros fue todo. Nunca lo perdimos, nunca demostró quién era y nosotros no tomamos la dimensión de lo importante que era hasta que empezamos a viajar con él a Nápoles y vimos que no podía ni salir a la calle", relató.

Luego, agregó otra frase que reflejó cómo la familia convivía con la fama de El Diez sin dimensionarla del todo: "Para nosotros siguió siendo nuestro hermano; aparte, era futbolista".

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista apareció cuando Rita habló sobre las adicciones de Diego Maradona y reconoció que la familia desconocía gran parte de esa realidad. "No conocíamos la parte de Diego con la droga, pero sí me hubiese gustado saberlo. Lamentablemente, no conocimos esa parte", admitió.

Además, se refirió al profundo dolor que todavía genera su muerte y a las dudas que siguen presentes alrededor de lo ocurrido en sus últimos días. "No sé por qué Diego murió tan joven, nos lo preguntamos. Ya pasó, es triste y lo vamos a recordar toda la vida, pero no sé qué pasó. Eso lo van a tener que decidir los jueces y la conciencia de los médicos", expresó en relación al juicio que intenta determinar posibles responsabilidades médicas.

La grieta con Dalma y Gianinna

Sin dudas, uno de los tramos más fuertes de la entrevista llegó cuando Rita habló del vínculo completamente roto que mantiene con Dalma Maradona y Gianinna Maradona.

Aunque dejó una pequeña puerta abierta a una posible reconciliación, reconoció que el distanciamiento lleva años instalado dentro de la familia. "Esto puede ser un punto de inflexión para acercarme a mis sobrinas. El último día que hablé con ellas fue cuando falleció mi hermano", reveló.

Sin embargo, también aseguró que ninguna de las partes intentó recomponer el vínculo. "No sé por qué hay una grieta familiar, nunca intenté reconciliarme con Dalma y Gianinna, pero ellas tampoco", disparó Rita con crudeza.

La relación con Claudia Villafañe y el resto de la familia

Al ser consultada por Claudia Villafañe, la hermana de Diego prefirió mantener distancia y evitar profundizar en el histórico conflicto familiar. "De Claudia prefiero no hablar, ya pasó y ya fue la esposa. Es la mamá de mis sobrinas. Mientras fue la esposa de mi hermano, todo bien, ahora ella su vida y nosotras la nuestra", sostuvo.

Rita también reconoció que el alejamiento se extiende al resto de los hijos y nietos del Diez. "Con el resto de mis sobrinos tampoco tengo contacto, pero no me quita el sueño", afirmó.

Y luego lanzó una frase que dejó en evidencia la profundidad de la herida familiar: "Nosotras en algún punto nos sentimos despreciadas por mis sobrinas".

Una herida que sigue abierta

El cierre de la entrevista estuvo marcado por una mezcla de tristeza, resignación y un deseo común que atraviesa a todos los integrantes de la familia: obtener justicia por la muerte de Diego Maradona.

"El día que falleció mi hermano ya dolía esa grieta familiar. Lo decidí porque es mutuo el distanciamiento. Todos esperamos justicia por Diego", concluyó Rita.

Mientras el juicio continúa avanzando y las tensiones familiares siguen latentes, las palabras de la hermana de El Diez volvieron a poner en primer plano el costado más humano, doloroso y fracturado de una de las familias más emblemáticas de la historia argentina.