Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran los médicos que hicieron la autopsia

Los médicos forenses que se encargaron de la autopsia de Diego Armando Maradona y los toxicólogos que realizaron análisis histopatológicos declararán este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 del partido bonaerense de San Isidro en el nuevo juicio por la muerte del ex astro del fútbol.

Se trata de los doctores Federico Martín Corasaniti y Carlos Mauricio Casinelli, mientras que los peritos de la Policía Bonaerense son Silvana De Piero, Sebastián Zabala, María Agustina Vayo y Ezequiel Ventossi.

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La autopsia se realizó el 25 de noviembre de 2020 a las 19 en la morgue judicial del partido bonaerense de San Fernando.

¿Qué dijeron los médicos forenses en el juicio anulado?

Corasanitti y Casinelli comparecieron el año último ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach -destituida por el escándalo del documental Justicia Divina-, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro.

Gianinna Maradona asistió a las últimas audiencias en el juicio por la muerte de su padre.

Esos profesionales de la salud coincidieron en que el cuerpo "tenía espuma, livideces, el abdomen tenso y edematizaciones", al tiempo que estimaron que el deceso ocurrió entre las 9 y las 12 del 25 de noviembre de 2020.

Los médicos, además, recalcaron que en la habitación de la casa del partido bonarense de Tigre se hallaron botellas de agua mineral con sal, un inodoro portátil y ampollas de medicamentos como ranitidina y Reliverán, al tiempo que insistieron con que, "en todos los órganos, había retención de líquido".

Casinelli, por su lado, indicó que Maradona murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada", al tiempo que precisó que detectó una "miocardiopatía dilatada".

Según los médicos forenses, en la vivienda no había aparatología médica.

Además, los profesionales de la salud coincidieron en que el cuarto estaba "tabicado y a oscuras", además de que "Diego estaba tapado con una sábana y boca arriba".

Están senados en el banquillo de los acusados siete personas imputadas por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa es de ocho a 25 años de prisión.

Los imputados son el neurocirujano y ex médico personal de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Coschov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador de los enfermeros que asitían al "Diez", Mariano Perroni.