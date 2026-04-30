"Sos un sucio, con mi hijo no": Verónica Ojeda estalló contra Leopoldo Luque en el juicio por Maradona

Este jueves, Verónica Ojeda estalló contra el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, luego de que este presentara audios de defensa que involucraban a Dieguito Fernando, el hijo menor del astro.

La reacción se llevó a cabo durante la sexta audiencia del juicio oral por la muerte de Maradona en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

Según testigos presentes en la sala, al finalizar la declaración del médico, Ojeda no pudo contenerse y le gritó desde su asiento: "Sos un hijo de p..., te estás metiendo con mi hijo. No te metas con él porque tiene autismo".

Tras el incidente, Ojeda habló con la prensa y reafirmó su postura: "Es un hijo de su madre porque se metió con mi hijo y con su condición. Eso es jugar sucio porque él es un sucio. No se puede meter con un chico", sentenció visiblemente afectada.

El conflicto se originó por un audio donde se discutía la salud del menor y los costos de sus tratamientos en Estados Unidos, que rondaban los 8.000 dólares.

Según explicó Ojeda, en aquel momento el entorno de Maradona, específicamente Matías Morla, se negaba a autorizar los pagos. "Le estaba contando a Diego la situación porque Dieguito tenía que hacer el tratamiento y no podíamos pagar", aclaró.

El relato del horror: "Era una pelota y tenía olor a baño"

El tramo más crudo de la audiencia ocurrió cuando Ojeda recordó la última vez que vio con vida al exfutbolista, el 23 de noviembre de 2020, apenas 48 horas antes de su fallecimiento. Su testimonio debió ser interrumpido brevemente debido a una crisis de llanto.

"Tenía olor en el cuerpo, estaba barbudo y era una pelota. Tenía olor a baño; le dije que se bañara", relató ante el tribunal, describiendo el estado de abandono físico en el que se encontraba Maradona en la casa de Tigre.

Acusaciones cruzadas

Ojeda no solo apuntó contra Luque. También cargó contra el psicólogo Carlos Díaz, otro de los siete imputados, a quien acusó de haberla insultado de forma degradante.

Además, la querellante reveló que intentó llevar al histórico médico de confianza de Diego, el Dr. Alfredo Cahe, para que supervisara la internación domiciliaria, pero aseguró que Luque bloqueó el acceso: "No lo dejó entrar", afirmó, reforzando la hipótesis de la fiscalía sobre el cerco que el equipo médico habría impuesto sobre el paciente.