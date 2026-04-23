Muerte de Maradona: Luque aseguro, "Yo no era dueño de la salud de Diego"

En una jornada cargada de tensión en el juicio por la muerte de Diego Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque se presentó en su cuarta declaración para defenderse de las acusaciones de manipulación y negligencia. Sin aceptar preguntas de las partes, el médico centró su relato en deslindar responsabilidades sobre la internación domiciliaria del Diez y, sobre todo, en exponer la interna familiar con la que debía lidiar a diario, según él, entre Dalma, Gianinna y Verónica Ojeda.

Luque fue tajante al despegarse de las decisiones clínicas, asegurando que él siempre se presentó como neurocirujano y no como el médico de cabecera a cargo de la salud integral del ídolo.

"En cuanto a la supuesta manipulación que dicen que ejercí, hay una realidad que dice que es objetiva. En la internación en Olivos, empezaron a surgir opciones de internación. El martes quedó claro, con la declaración de Gianinna, que el paciente estaba lúcido tras el alta. Estaba orientado en tiempo y espacio", dijo ante los jueces.

Según el profesional, se hizo lo imposible para persuadirlo de aceptar los cuidados. "El paciente nunca aceptó una internación en una clínica psiquiátrica, ni siquiera aceptaba la salida número dos, que era la domiciliaria. En este caso se intentó ayudarlo, persuadirlo para ver si podía tener la internación domiciliaria", afirmó.

"Maradona no era fácil de lidiar y sus familiares tampoco. Pido disculpas por los comentarios peyorativos, pero descarto que haya habido una manipulación en beneficio para una persona que no sea Diego Maradona", señaló.

La familia

Uno de los puntos más álgidos de su declaración fue cuando sacó a la luz los enfrentamientos entre las hijas de Claudia Villafañe y la madre de Dieguito Fernando. Luque afirmó que Dalma y Gianinna prohibieron explícitamente el ingreso de Verónica a la clínica durante la internación.

Para respaldar sus dichos, el médico exhibió chats donde las hijas negaban la autorización a Ojeda, mientras ella le recriminaba vía mensajes no poder ver a Diego.

La defensa de Luque incluyó audios privados donde se lo escucha visiblemente agotado por la situación. En uno de ellos, enviado a Maximiliano Pomargo, el neurocirujano calificaba a las hijas de "egocéntricas" y manifestaba su deseo de dar un paso al costado para no cargar con la culpa si algo fallaba.

"Estas minas son peores que el papá", se escuchó en la sala, frase por la cual el médico pidió disculpas, aunque ratificó que el clima era insostenible.

El médico también apuntó directamente contra Dalma al referirse a la logística médica en la casa de Tigre. Según su testimonio, fue la hija mayor quien solicitó que no se sumaran tantos profesionales al equipo de cuidado. "Yo no participaba de ese tratamiento clínico. Yo no era dueño de la salud de Diego", reforzó

Respecto a la polémica por la medicación cardiológica que Maradona no recibía, Luque se defendió utilizando el propio expediente. Sostuvo que el último registro de ese tipo de medicación data de una internación vieja en la Clínica Güemes y que, en las internaciones posteriores, los informes médicos (epicrisis) ya no mencionaban que Diego necesitara o tomara esos fármacos.

Luque no ocultó el impacto emocional que le genera el conflicto, admitiendo que el dolor de Giannina le llega a pesar del "odio" que ella siente por él.

Sin embargo, contrastó esa imagen con las denuncias cruzadas que recibía en privado. Reveló mensajes de Ojeda en los que ella le manifestaba su temor de que Dalma, Gianinna o Claudia le hubieran suministrado algo al Diez para desestabilizarlo.

"Me decía que estas mujeres eran capaces de cualquier cosa", sostuvo Luque. Según el médico, la confusión de Diego era moneda corriente: pasaba de la lucidez a confundir a su propio nieto en cuestión de horas. Esta inestabilidad, sumada a la desconfianza mutua entre las mujeres de la vida de Maradona, habría sido el escenario caótico que precedió al fatal desenlace.

Sobre el final de su declaración, el neurocirujano insistió en que sus comentarios despectivos en la intimidad fueron producto de la frustración, pero que su recomendación siempre fue buscar lo más "real y posible", que en aquel momento era la internación en una casa. Reafirmó que Diego quería que él lo operara, pero que el entorno médico y familiar se lo impidió, limitando su participación.