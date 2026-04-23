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Jueves, 23 de abril de 2026

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POLÉMICO

La Paternal: el líder de la toma en el desalojo es quien difundió la foto del cadáver de Maradona

Diego Molina, condenado en 2021 por "profanación de cadáver humano", fue identificado como jefe de la usurpación en el barrio porteño. Tres personas fueron detenidas.

Diego Molina, el hombre condenado en 2021 por fotografiarse con el pulgar hacia arriba junto al cajón donde velaban a Diego Armando Maradona, fue identificado como líder la una toma ilegal en el barrio porteño de Paternal.

Molina fue hallado durante el operativo de desalojo en cinco propiedades usurpadas en la zona. 

En su momento, la Justicia lo condenó por los delitos de "profanación de cadáver humano" y mostrar imágenes íntimas sin consentimiento.

Los otros ocupas también cuentan con antecedentes: algunos están imputados y tienen sumarios judiciales abiertos.

Una usurpación que lleva 26 años

La usurpación de las viviendas lleva 26 años. En esta ocasión, el operativo policial logró recuperar una propiedad de dueño único ubicada en Villa Mitre, que tenía sentencia firme de desalojo desde 2009 pero permanecía ocupada.

Según los investigadores, el conflicto se originó en 1998, cuando una empleada de la casa comenzó a ser considerada dueña del lugar. Los ocupas, en cambio, argumentaban que ella era inquilina.

Tres detenidos y el edificio clausurado

Durante el procedimiento, tres personas fueron detenidas por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

La Guardia de Auxilio clausuró el edificio por peligro de derrumbe, a pedido de la fiscalía. En paralelo, la Red de Atención censó a los ocupantes para ofrecerles alternativas habitacionales.

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