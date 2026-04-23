Juicio por la muerte de Maradona: Luque declara por cuarta vez, tras el duro testimonio de Gianinna

Este jueves arranca una nueva jornada en el juicio por la muerte de Diego Maradona, y se espera nuevamente la declaración del neurocirujano Leopoldo Luque, quien respondería a las acusaciones formuladas por la hija del futbolista, Gianinna.

Además, comparecerán ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, en los Tribunales de San Isidro, el médico Juan Carlos Pinto y los policías Lucas Farías, Lucas Rodrigo Borge y Cristian Méndez.

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Este jueves, Luque adelantó que ampliará su indagatoria por tercera vez, y lo hará para responder a los dichos de Gianinna Maradona, la primera de las hijas de Diego en testificar, pero los jueces le pidieron que sus declaraciones no se volvieran sistemáticas para no obstaculizar la fluidez del debate. Es decir, que no pida declarar tras cada cosa que se diga de él.

Según adelantó él mismo y a través de sus abogados, declarará cuántas veces sean necesarias para aclarar cada acusación que se haga en su contra o prueba que lo comprometa.

Otros testimonios para el jueves





En tanto, la comparecencia del psicólogo Carlos Díaz, que en un principio iba a realizarse este jueves, se postergó para el martes 28 de abril. Para este jueves, se prevé que concurra a los Tribunales de San Isidro Juan Carlos Pinto, el médico de la empresa +Vida que firmó el acta de defunción de Maradona y quien no pudo declarar antes por la estrategia de Luque y el testimonio de Gianinna Maradona.

A su vez, acudirán el jefe del destacamento policial de Villa La Ñata, Lucas Farías; el encargado de Policía en zona norte, Lucas Rodrigo Borge; y el jefe de la Policía Científica, Cristian Méndez.

¿Qué dijo Borge en el anterior juicio ?





El año pasado, Borge expresó que entró al dormitorio del "Diez" y lo halló cubierto con una sábana blanca, mientras que vestía un short deportivo y una remera negra: "Recuerdo que tenía la panza muy hinchada".

Por su parte, Farías afirmó que concurrió a la casa de "Pelusa" luego de que le avisaran que el exfutbolista sufrió una descompensación. El hombre opinó que el cuerpo de Maradona parecía un "bulto prominente": "Ingresé al domicilio y me encuentro con Claudia Villafañe, que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado".

Testimonio de Gianinna





En la audiencia del martes, Gianinna declaró durante seis horas, lloró, apuntó contra Luque, Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov y protagonizó cruces con el defensor Francisco Oneto.

"No había aparatología médica, ni desfibrilador, tampoco una ambulancia. El baño estaba abajo más cerca de la entrada, tapiaron la ventana del playroom para que parezca una habitación. Fuimos con Jana y había olor a pis en la habitación", enumeró sobre el domicilio del country San Andrés, que "no estaba acondicionado para una internación domiciliaria".

De acuerdo a su relato, el 25 de noviembre de 2020 cuando falleció el astro argentino, el cuerpo se encontraba "hinchado", "tenía las manos deformadas" y "su panza parecía que explotaba".

Anterior juicio anulado





Por otra parte, el debate oral se reinició este mes luego de que el proceso anterior fuera anulado por el escándalo generado alrededor de la exjueza Julieta Makintach, cuestionada por su participación en un documental clandestino. Por eso, el juicio comenzó otra vez desde cero con un nuevo tribunal.

En el banquillo de los acusados están Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Nancy Edith Forlini, Mariano Perroni, Ricardo Omar Almirón y Pedro Pablo Di Spagna, todos integrantes del equipo médico y de enfermería que intervino en el cuidado de Maradona.

La acusación sostiene que los profesionales juzgados incurrieron en un "homicidio simple con dolo eventual", al considerar que actuaron con negligencia y desatención frente al cuadro de salud del exfutbolista, y las defensas, en cambio, rechazan cualquier responsabilidad penal.