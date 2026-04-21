Luque dijo que Maradona "hacía uso de su derecho de autonomía" y que "consumía alcohol"

Mientras se espera para este martes la declaración de varios testigos en el juicio por la muerte de Diego Maradona, uno de los más esperados era el de neurocirujano Leopoldo Luque, quien dijo resaltó: "El paciente hacía uso de su derecho de autonomía. Diego consumía alcohol".

El titular del Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de San Isidro, Alberto Gaig, escuchó el relato del profesional, quien se presentó ante la justicia por tercera vez desde el comienzo del juicio.

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En principio, Luque solicitó responder al mensaje de voz que se reprodujo para contextualizarlo. Los jueces, si bien lo autorizaron porque es un derecho, le pidieron que sus declaraciones no sean sistemáticas para no obstaculizar la fluidez del debate.

"Yo aclaré que era amigo y que se me puede llamar médico de confianza y de cabecera también. Parece que la fiscalía no escuchó que eso cambió y lo dije. Lo dije porque cuando yo escribía esos documentos, que son del 1 de septiembre de 2020, es correcto que yo lo escribí en pos del beneficio del paciente. Lo sacó de contexto", dijo.

" El paciente no paraba de tomar alcohol "

"Pero la realidad es que el paciente, como verán, pasaba por períodos buenos y malos, típico de un paciente con problemas de consumo. Ante esa circunstancia, y yo estando solo, el paciente no paraba de tomar alcohol y estaba consciente. Usaba su derecho de principio de autonomía y aunque no nos guste teníamos que respetarlo", agregó.

El neurocirujano dijo que su vínculo con el paciente "cambió muchísimo el día de la cirugía". Se trata de la operación por el hematoma subdural a la que se sometió el Diez semanas antes de su muerte. "Ahí aparecieron abogados, médicos y la familia con un rol que yo deseaba hace mucho tiempo: que se responsabilicen del paciente. A partir de ahí cambió la relación", dijo.

"El paciente sale de la Clínica Olivos con criterio para continuar con sus cuidados por adicción. Nunca por el corazón. Quería remarcar el error que comete la Fiscalía al poner en otro contexto un audio. Y pido disculpas, yo no quiero entorpecer el debate, solo contar la verdad", aclaró.

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