Guillermo Francella y Ricardo Darín, unidos contra el uso de Inteligencia Artificial: "¿Sabés que soy yo?..."

Guillermo Francella acaba de sumarse al pedido de la Asociación Argentina de Actores y Actrices para que el Estado regule el uso de la inteligencia artificial. El actor de "El encargado" (con quinta temporada confirmada) compartió campaña con Ricardo Darín, su socio en "El secreto de sus ojos". Dos máximas figuras del cine argentino que, tras años de indiferencia tensa y un famoso reencuentro publicitario, vuelven a mostrarse juntos por una causa común.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó una campaña viral para exigirle al Estado una regulación clara sobre el uso de la inteligencia artificial. El primer video contó con Ricardo Darín como cara visible. Ahora, a ese material se sumó una segunda pieza audiovisual protagonizada por Guillermo Francella. El protagonista de "El encargado" repitió la misma frase que ya usó Darín: "¿Sabés que soy yo? No. ¿Pero estás seguro de que soy yo? Con el avance de la inteligencia artificial, alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado".

El detalle que no pasa desapercibido: Darín y Francella compartieron pantalla por primera vez en "El secreto de sus ojos", aquella obra maestra de Juan José Campanella que ganó el Oscar. Allí formaron una dupla protagónica inolvidable, la del judicial Benjamín Espósito y el borracho Pablo Sandoval. Pero después de esa cima, los caminos se separaron.

Nunca hubo una pelea pública ni declaraciones explosivas. Más bien, se instaló una indiferencia sutil, una distancia que la prensa y el público supieron leer como un distanciamiento real. Durante años, cada vez que los nombraban juntos, los evitaban.

Hasta que en 2024, para sorpresa de muchos, los reunió una publicidad del Banco Santander. Aquel spot no fue un rodaje cualquiera: tuvo tono de reconciliación mediática, un gesto de "limar asperezas" que muchos interpretaron como un golpe publicitario más que como un abrazo sincero. Pero algo quedó. Ahora, esta campaña por la regulación de la IA los encuentra de nuevo del mismo lado. Y esta vez la causa no la paga un banco, sino un gremio que defiende su herramienta de trabajo: la imagen, la voz, la expresión.

En el segundo video también aparecieron César Bordón y Valentina Bassi. El primer clip ya había mostrado a Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile. La iniciativa busca visibilizar los riesgos de las réplicas digitales que pueden imitar identidades y actuaciones sin permiso. El gremio puntualizó que esta problemática afecta el trabajo y los derechos de los intérpretes.

En su comunicado, la Asociación Argentina de Actores y Actrices destacó "la necesidad urgente de establecer regulaciones claras". Las piezas audiovisuales llevan un mensaje contundente: "Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo". Ricardo Darín fue claro: "El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño".