Shannon Elizabeth, actriz de "American Pie" gana millones en una plataforma para adultos: "Me permite ser libre.."

Una semana después de lanzar su cuenta en la plataforma, a Shannon Elizabeth le filtraron la impresionante recaudación. La actriz de "American Pie", famosa por su personaje Nadia, ganó tanto dinero en la primera semana, que su representante salió a festejar y ella misma explicó por qué dio este giro profesional.

El portal Variety dio a conocer la cifra que generó Shannon Elizabeth en OnlyFans durante su primera semana. La actriz, que se hizo conocida mundialmente por encarnar a la estudiante de intercambio Nadia en la comedia adolescente de 1999, abrió el perfil el 16 de abril y para el 23 ya superó los 1,2 millones de dólares.

El representante de Elizabeth, Andy Bachman, habló con ese medio y no escondió su entusiasmo. Dijo que Shannon siempre disfrutó conectar con sus fans y devolverles cariño, y que esta plataforma le permite hacerlo de la manera más directa y significativa. Agregó que, en este momento, no hay nada más efectivo para facilitar ese vínculo que OnlyFans.

Pero la noticia no se reduce a un número escandaloso. Detrás de esa recaudación millonaria aparece una decisión meditada por la actriz, que ahora tiene 52 años y vive en Sudáfrica. Lejos del furor de Hollywood, Elizabeth explicó en una entrevista con Entertainment Tonight por qué tomó este camino. Aclaró que, aunque el público recuerde a su personaje como una chica muy audaz y desinhibida, su forma de ser real nada tiene que ver con ese alter ego de la ficción.

"Para mí era un papel, era interpretar un personaje. Incluso en mi vida real, no soy de las que les gusta estar desnuda, nunca. Siempre estoy tapada en mi casa. Tengo amigas que duermen desnudas y no les importa andar así por ahí. Yo nunca fui así, pero como esa fue mi forma de salir del clóset, todo el mundo asumió que yo era esa chica", reflexionó en aquel reportaje.

En declaraciones a la revista People, Elizabeth fue más explícita sobre el giro inesperado de su vida profesional. Dijo que pasó toda su carrera trabajando en Hollywood, donde otros controlaban la narrativa y el rumbo de su trayectoria. Y definió este nuevo capítulo como una forma de cambiar eso, de mostrar un lado más sensual que nadie vio y de estar más cerca de sus seguidores.

"Elijo OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi público, crear a mi manera y ser libre. De verdad creo que este es el futuro", sentenció la actriz. Y aclaró que siempre se mostró agradecida por el papel que tuvo en la exitosa comedia subida de tono. "Todo lo que hice en mi vida fue gracias a American Pie", cerró.

Después de su paso por esa película, Elizabeth participó en varios taquillazos de los 2000 como "Scary Movie", "Jay and Silent Bob Strike Back", "Thirteen Ghosts" y "Love Actually". En televisión actuó en "That '70s Show". Pero en un momento se hartó de Hollywood y eligió otra pasión: se dedicó a ser jugadora profesional de póker en diferentes eventos de Las Vegas. Esa ciudad, según dijo, se convirtió en su segunda casa. Más tarde tomó otra decisión radical. En 2016 se mudó a Sudáfrica, país donde vive ahora.

Desde allí lidera la Shannon Elizabeth Foundation, una ONG centrada en la preservación de especies en peligro de extinción en el continente africano.